Рэднапп: "Брюс испытает облегчение, когда его уволят"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп заявил, что главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс хочет быть уволенным.

Накануне Брюс на глазах новых владельцев клуба и возмущенных фанатов потерпел поражение 2:3 от "Тоттенхэма", упустив возможность поднять "сорок" с предпоследнего места в Премьер-Лиге.



Рэднапп считает, что "Ньюкаслу" больше не нужно тянуть с увольнением Брюса, потому что и сам Брюс был бы рад уйти.



"У меня есть ощущение, словно ему самому хочется, чтобы эти мучения закончились. Он выглядит человеком, который сделал все, что было в его силах. Он символ прежнего режима".



"Он ненавидит каждую секунду — никому бы не понравилось терпеть это. Он не хочет быть здесь. Думаю, он испытает облегчение, когда получит этот телефонный звонок", — сообщил Рэднапп Sky Sports.