У голкипера "Норвича" диагностирован рак яичек
У голкипера "Норвича" Дэна Бардена был диагностирован рак яичек.
20-летний валлиец Барден находился на хорошем счету в "Норвиче". Сыграв четыре матча за первую команду "канареек" в прошлом сезоне, на эту кампанию Дэн был отправлен за практикой в шотландский "Ливингстон".
Однако теперь Бардену придется приостановить свою аренду и футбольную карьеру вообще. Игроку молодежной сборной Уэльса предстоит полностью посвятить себя заботам о здоровье.
"Первоначальный диагноз стал шоком для меня, но хорошая вещь в том, что мы обнаружили проблему на ранней стадии".
"Все доктора дают благоприятные прогнозы. Я настроен оптимистично. Я уверен, что смогу победить болезнь и вскоре вернусь к любимому занятию", — говорится в заявлени Бардена.
18.10.2021 15:00
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в 20 лет...жестяк...
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