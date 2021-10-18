У голкипера "Норвича" диагностирован рак яичек

У голкипера "Норвича" Дэна Бардена был диагностирован рак яичек.

20-летний валлиец Барден находился на хорошем счету в "Норвиче". Сыграв четыре матча за первую команду "канареек" в прошлом сезоне, на эту кампанию Дэн был отправлен за практикой в шотландский "Ливингстон".



Однако теперь Бардену придется приостановить свою аренду и футбольную карьеру вообще. Игроку молодежной сборной Уэльса предстоит полностью посвятить себя заботам о здоровье.



"Первоначальный диагноз стал шоком для меня, но хорошая вещь в том, что мы обнаружили проблему на ранней стадии".



"Все доктора дают благоприятные прогнозы. Я настроен оптимистично. Я уверен, что смогу победить болезнь и вскоре вернусь к любимому занятию", — говорится в заявлени Бардена.