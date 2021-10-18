Виейра рассказал, что это не Венгер вдохновил его стать тренером

Наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра рассказал, кто на самом деле вдохновил его на тренерскую карьеру, и это не Арсен Венгер.

В преддверии дерби с "Пэлас" рулевой "Арсенала" Микель Артета заявил, что это Венгер "разжег огонь" в них с Виейра, чтобы стать тренерами.



Однако сам Патрик за интерес к тренерской работе благодарит другой свой клуб в лице "Манчестер Сити".



"Я бы не сказал, что "Арсенал" вдохновил меня на тренерскую работу больше всего. Когда мне было 20, и я работал с Арсеном, он вселил в меня уверенность, чтобы выражать себя, и он помог мне вырасти как личности. Благодаря ему я стал понимать ошибки, которые совершал".



"Но желание тренировать у меня возникло позже, уже когда я был в "Сити". Они помогли мне понять, что я должен многое вернуть футболу. И (бывший спортивный директор "Сити") Брайан Марвуд был великолепен. Если я и должен кого-нибудь благодарить, то его", — сообщил Виейра The Guardian.