Мартинес, Джеррард и Эмери вошли в шорт-лист "Ньюкасла"
"Ньюкасл" составил шорт-лист из трех имен на роль нового главного тренера.
Несмотря на то, что новые владельцы "Ньюкасла" решили не менять главного тренера до своего первого матча, Стив Брюс по-прежнему выглядит приговоренным.
По информации The Times, на стартовавшей неделе клуб с "Сент-Джеймс Парк" активизирует поиски нового рулевого, до назначения которого Брюс и будет оставаться на своем посту.
"Сороки" уже составили шорт-лист наиболее предпочтительных кандидатов, и в этот список вошли Роберто Мартинес из сборной Бельгии, Стивен Джеррард из "Рейнджерс" и Унаи Эмери из "Вильярреала".
Ожидается, что в самое ближайшее время "Ньюкасл" проведет переговоры с указанными специалистами. На увольнение же Брюса клубу нужно готовить около 8 миллионов фунтов.
Добавим, ранее с назначением в "Ньюкасле" также связывали Фрэнка Лэмпарда, Паулу Фонсеку и Люсьена Фавра.
18.10.2021 13:00
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Тренеришку и Дзюбу в Нукасл! Первый озалупит гейгуннеров и онаниста.
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Чувствую, что Ньюкасл следующий сезон начнет в чемпионшипе.
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Что забыл скользун блм-активист в этом списке? Пусть для начала со своим рейнджерс хоть раз в лиге европы не опозорится.
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