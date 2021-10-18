Мартинес, Джеррард и Эмери вошли в шорт-лист "Ньюкасла"

"Ньюкасл" составил шорт-лист из трех имен на роль нового главного тренера.

Несмотря на то, что новые владельцы "Ньюкасла" решили не менять главного тренера до своего первого матча, Стив Брюс по-прежнему выглядит приговоренным.



По информации The Times, на стартовавшей неделе клуб с "Сент-Джеймс Парк" активизирует поиски нового рулевого, до назначения которого Брюс и будет оставаться на своем посту.



"Сороки" уже составили шорт-лист наиболее предпочтительных кандидатов, и в этот список вошли Роберто Мартинес из сборной Бельгии, Стивен Джеррард из "Рейнджерс" и Унаи Эмери из "Вильярреала".



Ожидается, что в самое ближайшее время "Ньюкасл" проведет переговоры с указанными специалистами. На увольнение же Брюса клубу нужно готовить около 8 миллионов фунтов.



Добавим, ранее с назначением в "Ньюкасле" также связывали Фрэнка Лэмпарда, Паулу Фонсеку и Люсьена Фавра.