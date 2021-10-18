Мартинес, Джеррард и Эмери вошли в шорт-лист "Ньюкасла"

Унаи Эмери "Ньюкасл" составил шорт-лист из трех имен на роль нового главного тренера.

Несмотря на то, что новые владельцы "Ньюкасла" решили не менять главного тренера до своего первого матча, Стив Брюс по-прежнему выглядит приговоренным.

По информации The Times, на стартовавшей неделе клуб с "Сент-Джеймс Парк" активизирует поиски нового рулевого, до назначения которого Брюс и будет оставаться на своем посту.

"Сороки" уже составили шорт-лист наиболее предпочтительных кандидатов, и в этот список вошли Роберто Мартинес из сборной Бельгии, Стивен Джеррард из "Рейнджерс" и Унаи Эмери из "Вильярреала".

Ожидается, что в самое ближайшее время "Ньюкасл" проведет переговоры с указанными специалистами. На увольнение же Брюса клубу нужно готовить около 8 миллионов фунтов.

Добавим, ранее с назначением в "Ньюкасле" также связывали Фрэнка Лэмпарда, Паулу Фонсеку и Люсьена Фавра.


Метки Брюс, Ньюкасл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. chop 18.10.2021 13:42 # chop
    Тренеришку и Дзюбу в Нукасл! Первый озалупит гейгуннеров и онаниста.

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  2. john-jones 18.10.2021 13:38 # john-jones
    Чувствую, что Ньюкасл следующий сезон начнет в чемпионшипе.

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  3. true-manc 18.10.2021 13:36 # true-manc
    Что забыл скользун блм-активист в этом списке? Пусть для начала со своим рейнджерс хоть раз в лиге европы не опозорится.

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