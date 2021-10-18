Каскарино: "Менди — одно из лучших приобретений "Челси" всех времен"

Эдуар Менди Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино назвал голкипера Эдуара Менди одним из лучших приобретений "синих" за все времена.

В минувшую субботу Менди сыграл ключевую роль в победе 0:1 над "Брентфордом", совершив несколько чудесных сейвов.

За последние пару десятилетий "Челси" совершил немало классных приобретений, включая Эшли Коула, Фрэнка Лэмпарда, Клода Макелеле и Дидье Дрогба, и Каскарино ставит Менди в один ряд с такими игроками.

"Челси" пришлось попотеть ради победы. Хорошо, что у них нашелся голкипер, способный творить чудеса. Вы можете возразить, но я считаю его одним из лучших приобретений "Челси" за все времена".

"Он был приглашен из "Ренна" за 17 миллионов фунтов, мигом вписавшись в состав команды. Кажется, что он совершенно не нервничает".

"Вчера ты смотрел на него и думал: "Вау".

"Я уж не знаю, кто принял решение купить его. Полагаю, это был Петр Чех, который сам играл голкипера в "Ренне" и знает там многих людей. Думаю, он сыграл ключевую роль в этом трансфере", — сообщил Каскарино talkSPORT.


Метки Каскарино, Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1119

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Последние комментарии:




  1. jirrort 18.10.2021 12:57 # jirrort
    THIS IS TRUE!!!

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  2. superperez101 18.10.2021 12:21 # superperez101
    супер покупка, базару нет
    дешево и надежно

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  3. bluehonorcfc9 18.10.2021 12:19 # bluehonorcfc9
    Императорская пантера , перевернул мнение о черножопых киперах. Достойная замена Чеха.

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  4. sexan 18.10.2021 12:18 # sexan
    Тони хуйни не скажет.

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  5. thegodfather 18.10.2021 12:10 # thegodfather
    Если цена качество за ориентир, то да, определенно.

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