Каскарино: "Менди — одно из лучших приобретений "Челси" всех времен"

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино назвал голкипера Эдуара Менди одним из лучших приобретений "синих" за все времена.

В минувшую субботу Менди сыграл ключевую роль в победе 0:1 над "Брентфордом", совершив несколько чудесных сейвов.



За последние пару десятилетий "Челси" совершил немало классных приобретений, включая Эшли Коула, Фрэнка Лэмпарда, Клода Макелеле и Дидье Дрогба, и Каскарино ставит Менди в один ряд с такими игроками.



"Челси" пришлось попотеть ради победы. Хорошо, что у них нашелся голкипер, способный творить чудеса. Вы можете возразить, но я считаю его одним из лучших приобретений "Челси" за все времена".



"Он был приглашен из "Ренна" за 17 миллионов фунтов, мигом вписавшись в состав команды. Кажется, что он совершенно не нервничает".



"Вчера ты смотрел на него и думал: "Вау".



"Я уж не знаю, кто принял решение купить его. Полагаю, это был Петр Чех, который сам играл голкипера в "Ренне" и знает там многих людей. Думаю, он сыграл ключевую роль в этом трансфере", — сообщил Каскарино talkSPORT.