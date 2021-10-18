Стив Брюс хочет ясности насчет своего будущего

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс призвал владельцев клуба внести ясность в ситуацию с его будущим.

Домашнее поражение 2:3 от "Тоттенхэма" накануне сопровождалось призывами фанатов "сорок" уволить Брюса. Согласно последним опросам, более 90 процентов болельщиков выступают за расставание со Стивом.



Новые владельцы "Ньюкасла" решили не выгонять Брюса до своего первого матча, но и не дали никаких гарантий Стиву, и это не устраивает 60-летнего англичанина.



"Каждому клубу нужна ясность, сверху и донизу. Новые владельцы ведут себя очень уважительно".



"Мое будущее должны решить другие люди. Я буду стараться изо всех сил до тех пор, пока меня не попросят остановиться. Посмотрим, что они скажут", — цитирует Брюса Daily Mail.