Уайт не смотрит футбол и не знает, каким игроком был Виейра
Защитник "Арсенала" Бен Уайт признался, что не смотрит футбол и не знает, каким игроком был Патрик Виейра.
В понедельник вечером Виейра совершит визит на "Эмирейтс" в качестве главного тренера "Кристал Пэлас". Патрик стал настоящей легендой "Арсенала" благодаря своим достижениям в качестве игрока, однако 24-летний Уайт слишком занят, чтобы изучать историю своего нового клуба.
"Футбол — такая напряженная игра. Каждый день ты должен выкладываться на 100 процентов. Чтобы быть свежим разумом утром и снова выкладываться на 100 процентов, я не хочу думать о футболе, когда возвращаюсь домой".
"Я смотрю только свою игру, чтобы проводить анализ. Я могу посмотреть игру сборной Англии, но обычно я слишком занят. Я не могу просто сесть и посмотреть какой-нибудь матч".
"Я даже не смотрел футбол, когда был моложе. Я до сих пор не смотрю. Я просто любил игру, всегда в нее играл, но никогда не смотрел".
"Поэтому я особо не знаю насчет предыдущих поколений. Мне лишь известно, что Виейра был очень хорошим игроком, но я не знаю деталей", — сообщил Уайт Sky Sports.
18.10.2021 09:00
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Очень и очень зря.
Игра Виейра не может оставлять равнодушным даже нейтральных фанатов.
Мощь, сила, атлетизм, лидерство, вездесущность. Патрик в лучшие годы был абсолютной доминантой. Для меня он один из эталонов игрока бокс ту бокс.
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Топ-игрок должен всегда и у всех учиться. В том числе анализируя игру легенд прошлого и настоящего. Не хочет становиться лучше - его дело...
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братик на фапле не сидит, пол жизни теряет
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М дааа значит расист
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Тупой ублюдок
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Расстрелять
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