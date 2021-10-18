Уайт не смотрит футбол и не знает, каким игроком был Виейра

Бен Уайт Защитник "Арсенала" Бен Уайт признался, что не смотрит футбол и не знает, каким игроком был Патрик Виейра.

В понедельник вечером Виейра совершит визит на "Эмирейтс" в качестве главного тренера "Кристал Пэлас". Патрик стал настоящей легендой "Арсенала" благодаря своим достижениям в качестве игрока, однако 24-летний Уайт слишком занят, чтобы изучать историю своего нового клуба.

"Футбол — такая напряженная игра. Каждый день ты должен выкладываться на 100 процентов. Чтобы быть свежим разумом утром и снова выкладываться на 100 процентов, я не хочу думать о футболе, когда возвращаюсь домой".

"Я смотрю только свою игру, чтобы проводить анализ. Я могу посмотреть игру сборной Англии, но обычно я слишком занят. Я не могу просто сесть и посмотреть какой-нибудь матч".

"Я даже не смотрел футбол, когда был моложе. Я до сих пор не смотрю. Я просто любил игру, всегда в нее играл, но никогда не смотрел".

"Поэтому я особо не знаю насчет предыдущих поколений. Мне лишь известно, что Виейра был очень хорошим игроком, но я не знаю деталей", — сообщил Уайт Sky Sports.


Метки Арсенал, Виейра, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1292

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 18.10.2021 10:53 # liverpool888
    Очень и очень зря.
    Игра Виейра не может оставлять равнодушным даже нейтральных фанатов.
    Мощь, сила, атлетизм, лидерство, вездесущность. Патрик в лучшие годы был абсолютной доминантой. Для меня он один из эталонов игрока бокс ту бокс.

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  2. gary47 18.10.2021 09:59 # gary47
    Топ-игрок должен всегда и у всех учиться. В том числе анализируя игру легенд прошлого и настоящего. Не хочет становиться лучше - его дело...

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  3. scrim 18.10.2021 09:47 # scrim
    братик на фапле не сидит, пол жизни теряет

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  4. fimitokg 18.10.2021 09:39 # fimitokg
    М дааа значит расист

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  5. dilfay92 18.10.2021 09:27 # dilfay92
    Тупой ублюдок

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  6. flamic 18.10.2021 09:09 # flamic
    Расстрелять

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