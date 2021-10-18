Уайт не смотрит футбол и не знает, каким игроком был Виейра

Защитник "Арсенала" Бен Уайт признался, что не смотрит футбол и не знает, каким игроком был Патрик Виейра.

В понедельник вечером Виейра совершит визит на "Эмирейтс" в качестве главного тренера "Кристал Пэлас". Патрик стал настоящей легендой "Арсенала" благодаря своим достижениям в качестве игрока, однако 24-летний Уайт слишком занят, чтобы изучать историю своего нового клуба.



"Футбол — такая напряженная игра. Каждый день ты должен выкладываться на 100 процентов. Чтобы быть свежим разумом утром и снова выкладываться на 100 процентов, я не хочу думать о футболе, когда возвращаюсь домой".



"Я смотрю только свою игру, чтобы проводить анализ. Я могу посмотреть игру сборной Англии, но обычно я слишком занят. Я не могу просто сесть и посмотреть какой-нибудь матч".



"Я даже не смотрел футбол, когда был моложе. Я до сих пор не смотрю. Я просто любил игру, всегда в нее играл, но никогда не смотрел".



"Поэтому я особо не знаю насчет предыдущих поколений. Мне лишь известно, что Виейра был очень хорошим игроком, но я не знаю деталей", — сообщил Уайт Sky Sports.