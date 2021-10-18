Фанаты "Юнайтед" планируют новую акцию протеста

Фанаты "Манчестер Юнайтед" планируют массовую акцию протеста во время домашнего матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.

Напомним, фанаты "Юнайтед" бунтовали и во время визита "Ливерпуля" в прошлом сезоне. Тогда части фанатов удалось прорваться внутрь "Олд Траффорд", трибуны которого были закрыты в силу коронавирусных ограничений.



Своей акцией фанаты выразили протест владельцам клуба Глэйзерам, в итоге сорвав проведение матча в тот день.



24 октября "Ливерпуль" вновь приедет в Манчестер, и "красные дьяволы" опасаются новых беспорядков из-за фанатов, чье недовольство подкрепляют неудачные результаты команды Оле Гуннара Сульшера в последние недели.



Боссы "Юнайтед" уже вовсю консультируются с местными властями, включая полицию, чтобы обеспечить необходимые для проведения матча меры безопасности, сообщает Daily Star.