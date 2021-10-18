Артета: "Венгер разжег огонь в нас с Виейра"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что Арсен Венгер "разжег огонь" в нем и Патрике Виейра, чтобы стать тренерами.

В понедельник вечером на "Эмирейтс" сойдутся "Арсенал" и "Пэлас", возглавляемые двумя бывшими полузащитниками и капитанами "канониров" при Венгере.



В преддверии этого дерби Артета рассказал о том, какое влияние оказал Венгер на выбор им профессии.



"Ты всегда мог отказаться, потому что тебя неминуемо будут сравнивать с ним (Венгером). Но если ты любишь эту профессию и чувствуешь, что можешь в ней чего-нибудь достичь, тогда это твое решение".



"Всеми нами руководили определенным образом, заставив по-другому чувствовать игру, потому что нашим тренером был Арсен".



Он разжег в нас огонь, чтобы стать тренерами. Не только во мне или Патрике, но также во многих других. Он сделал это с помощью того, как относился к каждому в клубе и как чувствовал игру", — цитирует Артету Evening Standard.