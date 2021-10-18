Уилшир советует Райсу пока не уходить из "Вест Хэма"

Воспитанник "Арсенала" Джек Уилшир посоветовал полузащитнику Деклану Райсу не спешить с уходом из "Вест Хэма".

Согласно слухам, Райс отказывается от нового контракта и порывался покинуть "Вест Хэм" еще минувшим летом.



Уилшир понимает желание бывшего одноклубника уйти на повышение, но считает, что время для этого еще не настало.



"Я всегда это говорил. Говорил и самому Деку: "Зачем тебе уходить из "Вест Хэма" сейчас?"



"Он капитан, он главный игрок, он играет каждую неделю в Премьер-Лиге. Они ("Вест Хэм") движутся в хорошем направлении".



"Наверное, наступит момент, когда он захочет уйти, чтобы завоевать титул и поиграть в Лиге Чемпионов. Возможно, "Вест Хэм" и попадет в Лигу Чемпионов, но я не думаю, что они завоюют титул".



"Но пока что его дела идут хорошо, и он играет каждую неделю", — сообщил Уилшир talkSPORT.