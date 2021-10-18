Уилшир советует Райсу пока не уходить из "Вест Хэма"
Воспитанник "Арсенала" Джек Уилшир посоветовал полузащитнику Деклану Райсу не спешить с уходом из "Вест Хэма".
Согласно слухам, Райс отказывается от нового контракта и порывался покинуть "Вест Хэм" еще минувшим летом.
Уилшир понимает желание бывшего одноклубника уйти на повышение, но считает, что время для этого еще не настало.
"Я всегда это говорил. Говорил и самому Деку: "Зачем тебе уходить из "Вест Хэма" сейчас?"
"Он капитан, он главный игрок, он играет каждую неделю в Премьер-Лиге. Они ("Вест Хэм") движутся в хорошем направлении".
"Наверное, наступит момент, когда он захочет уйти, чтобы завоевать титул и поиграть в Лиге Чемпионов. Возможно, "Вест Хэм" и попадет в Лигу Чемпионов, но я не думаю, что они завоюют титул".
"Но пока что его дела идут хорошо, и он играет каждую неделю", — сообщил Уилшир talkSPORT.
18.10.2021 00:05
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