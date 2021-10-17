Хут призвал "Челси" не скупиться на новый контракт Рюдигеру

Бывший защитник "Челси" Роберт Хут считает, что "синие" должны удовлетворить запросы Антонио Рюдигера по новому контракту.

Согласно немецкому изданию Sport1, Рюдигер находит "неуважительным" последнее предложение своего клуба о новом контракте — "Челси" готов увеличить зарплату Антонио только до 125 тысяч фунтов в неделю.



По мнению Хута, "синим" не нужно скупиться, ведь приглашение другого защитника соизмеримого мастерства будет стоить гораздо дороже.



"Челси" оказался перед выбором: дать ли Антонио Рюдигеру то, что он просит? Но они должны учитывать, сколько будет стоить заменить его".



"Когда Лэмпард был тренером, не было похоже на то, что он сможет так преобразиться".



"Сейчас абсолютно великолепен. Замена ему, наверное, будет стоит 40-50 миллионов фунтов".



"В "Челси" знают, на что он способен и как хорошо он играет. Антонио находится в сильной переговорной позиции, потому что все топ-клубы Европы хотят его", — сообщил Хут talkSPORT.