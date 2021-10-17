"Юнайтед" готов выделить 70 млн. фунтов Сульшеру в январе

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" готов выделить 70 миллионов фунтов своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру на зимние трансферы, но при одном условии.

"Юнайтед" провел впечатляющую трансферную кампанию минувшим летом, укрепив свой состав Рафаэлем Вараном, Джейдоном Санчо и Криштиану Роналду.

Однако очевидно, что некоторые позиции в команде Сульшера по-прежнему нуждаются в усилении — например, правый фланг обороны и центр поля.

Как утверждает Daily Star, "красные дьяволы" готовы поддержать Сульшера в январе, если будут чувствовать, что Оле Гуннар сохраняет реальные шансы на титул Премьер-Лиги.

Пока что ничего страшного для "Юнайтед" не случилось — несмотря на три матча Премьер-Лиги кряду без побед, "дьяволы" находятся всего в пяти очках позади лидирующего "Челси".

Другое дело, что впереди у "Юнайтед" ряд тяжелейших матчей. До наступления зимы "дьяволам" предстоит сыграть в Премьер-Лиге против "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенала".


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2021 22:00

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  1. mugabe 17.10.2021 22:50 # mugabe
    Отлично. Как раз всю эту сумму денег можно спустить на очередного недоумка, вроде Магваера. Кто там из подобных калек на очереди?

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