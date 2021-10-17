"Тоттенхэм" одержал волевую победу в гостях у "Ньюкасла"

Харри Кейн и Карл Дарлоу В своем первом матче после обретения богатейших владельцев "Ньюкасл" проиграл дома "Тоттенхэму" со счетом 2:3.

В стартовый состав "сорок" после травм вернулись Джамаал Ласселлс и Каллум Уилсон.

Положительные тесты двух игроков "шпор" на коронавирус оказались ложными, что позволило Нуну Эшпириту Санту выпустить тех же 11 футболистов, что и на победный матч против "Астон Виллы".

Атмосфера праздника ощущалась на "Сент-Джеймс Парк" еще до стартового свистка, и начало матча оказалось этому под стать. Уже на второй минуте Уилсон головой замкнул прострел Аллана Сен-Максимена с правого края штрафной площади — 1:0.

Вскоре "Тоттенхэму" удалось усмирить своего соперника. Гости принялись атаковать и на 17-й минуте восстановили равновесие в счете. Танги Ндомбеле свободно принял мяч на границе штрафной, подработал его и пробил в дальний угол ворот — 1:1.

Спустя пять минут "шпоры" и вовсе вышли вперед. После паса из глубины Харри Кейн избежал офсайда, что подтвердила система VAR, и перебросил мяч через голкипера — 1:2.

Далее гости чуть остепенились, а "Ньюкасл" пытался огрызаться контратаками. На 39-й минуте "Тоттенхэм" мог развить свое преимущество — Лукас Моура пробивал головой без сопротивления после подачи от углового флажка, однако мяч попал в перекладину.

В концовке тайма одному из болельщиков "сорок" стало плохо на трибуне, и в игре возникла продолжительная пауза — настолько продолжительная, что на время команды ушли в раздевалки.

Затем команды вернулись, чтобы доиграть семь минут первого тайма, и в этот период "шпоры" забили свой третий гол. Моура сделал классную разрезающую передачу на правый край штрафной, откуда Кейн прострелил к дальней штанге на Сона Хен Мина — 1:3.

Во втором тайме "Тоттенхэм" уверенно сдерживал своего соперника, заставляя "Ньюкасл" выглядеть абсолютно беззубо.

На 83-й минуте вышедший на замену Джонджо Шелви получил вторую желтую карточку и поле покинул. Казалось, игра для хозяев закончилась.

Однако на 89-й минуте Эрик Дайер совершил автогол, неуклюже сыграв после подачи штрафного — 2:3.

Перед "сороками" забрезжила надежда, но время было уже на исходе, и вдесятером им не удалось совершить чудо — даже моментов для этого не возникло.

"Ньюкасл" с воодушевлением начал матч, но этот пар был очень быстро выпущен наружу, и дальше "Тоттенхэм" доказал свое превосходство как более классная команда.

"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2021 20:50

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Последние комментарии:




  1. mufc1994 17.10.2021 21:46 # mufc1994
    РОССИЯ!!! РУССКИЕ!!! ИНТЕРНЕШНЛ ТИМ СПИРИТ РОССИЯ!!! СКОРО МАЖОР КС НАВИ!!! РУССКИЕ!!!

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  2. slash-lfc 17.10.2021 21:39 # slash-lfc
    Как же свинорылые завидуют успехам российских спортсменов: Олимпиада, Усик, теперь ещё и кибертурнир, а у них покрышки жгут))

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  3. mufc1994 17.10.2021 21:33 # mufc1994
    Особенно реально ржачно как типа некогда хохляткая команда нави в кс стала русской, с русскими машинами в команде и жарит весь мировой кс. Просто топ РУССКИЕ

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  4. brown-ale 17.10.2021 21:25 # brown-ale
    Смысла держать Брюса дальше нет никакого. Нужно звать Стиви Джи из шотландского болота.

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  5. rentv 17.10.2021 21:22 # rentv
    Россия действующий чемпион мира по математике, информатике, физике, и ДОТЕ!!!

    Великая страна! РОССИЯ!!! РОССИЯ!!! РОССИЯ!!! РОССИЯ!!!

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  6. felix-the-cat 17.10.2021 21:19 # felix-the-cat
    Тут усраинка погорела от того что хохляндия даже в киберспорте сосет аэаэаааээа

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  7. bezviz 17.10.2021 21:16 # bezviz
    ахаха 6лять не смотрю 6лядоту 2, пох чисто, решил глянуть состав победителей - 2 хохла, 1 япошка и 1 хач, ну и 1 срусич, в комментах вакханалия руские вперде, расея))))))))))

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  8. vagifspurs 17.10.2021 21:14 # vagifspurs
    Помню, как раньше на венгерке в дотку разносил. Эх, были времена))))

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  9. rentv 17.10.2021 21:11 # rentv
    Осталось Русской команде NATUS VINCERE ещё чемпионат по КС ГО выиграть.

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  10. slash-lfc 17.10.2021 20:59 # slash-lfc
    КОРОЛЬХЭМ!!!

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  11. berloga777 17.10.2021 20:57 # berloga777
    Ох лол, арабские бабки даже в киберспорте не работают :)

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  12. vagifspurs 17.10.2021 20:57 # vagifspurs
    Тоттенхэм ВЕЛИК!

    COME ON YOU SPURS

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  13. danny949494 17.10.2021 20:54 # danny949494
    Вот будет ор, если Ньюкасл вылетит)

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  14. rentv 17.10.2021 20:54 # rentv
    Русская команда только что выиграла самый престижный киберспортивный турнир в истории. РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ!

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