"Тоттенхэм" одержал волевую победу в гостях у "Ньюкасла"
В своем первом матче после обретения богатейших владельцев "Ньюкасл" проиграл дома "Тоттенхэму" со счетом 2:3.
В стартовый состав "сорок" после травм вернулись Джамаал Ласселлс и Каллум Уилсон.
Положительные тесты двух игроков "шпор" на коронавирус оказались ложными, что позволило Нуну Эшпириту Санту выпустить тех же 11 футболистов, что и на победный матч против "Астон Виллы".
Атмосфера праздника ощущалась на "Сент-Джеймс Парк" еще до стартового свистка, и начало матча оказалось этому под стать. Уже на второй минуте Уилсон головой замкнул прострел Аллана Сен-Максимена с правого края штрафной площади — 1:0.
Вскоре "Тоттенхэму" удалось усмирить своего соперника. Гости принялись атаковать и на 17-й минуте восстановили равновесие в счете. Танги Ндомбеле свободно принял мяч на границе штрафной, подработал его и пробил в дальний угол ворот — 1:1.
Спустя пять минут "шпоры" и вовсе вышли вперед. После паса из глубины Харри Кейн избежал офсайда, что подтвердила система VAR, и перебросил мяч через голкипера — 1:2.
Далее гости чуть остепенились, а "Ньюкасл" пытался огрызаться контратаками. На 39-й минуте "Тоттенхэм" мог развить свое преимущество — Лукас Моура пробивал головой без сопротивления после подачи от углового флажка, однако мяч попал в перекладину.
В концовке тайма одному из болельщиков "сорок" стало плохо на трибуне, и в игре возникла продолжительная пауза — настолько продолжительная, что на время команды ушли в раздевалки.
Затем команды вернулись, чтобы доиграть семь минут первого тайма, и в этот период "шпоры" забили свой третий гол. Моура сделал классную разрезающую передачу на правый край штрафной, откуда Кейн прострелил к дальней штанге на Сона Хен Мина — 1:3.
Во втором тайме "Тоттенхэм" уверенно сдерживал своего соперника, заставляя "Ньюкасл" выглядеть абсолютно беззубо.
На 83-й минуте вышедший на замену Джонджо Шелви получил вторую желтую карточку и поле покинул. Казалось, игра для хозяев закончилась.
Однако на 89-й минуте Эрик Дайер совершил автогол, неуклюже сыграв после подачи штрафного — 2:3.
Перед "сороками" забрезжила надежда, но время было уже на исходе, и вдесятером им не удалось совершить чудо — даже моментов для этого не возникло.
"Ньюкасл" с воодушевлением начал матч, но этот пар был очень быстро выпущен наружу, и дальше "Тоттенхэм" доказал свое превосходство как более классная команда.
"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
17.10.2021 20:50
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Последние комментарии:
РОССИЯ!!! РУССКИЕ!!! ИНТЕРНЕШНЛ ТИМ СПИРИТ РОССИЯ!!! СКОРО МАЖОР КС НАВИ!!! РУССКИЕ!!!
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Как же свинорылые завидуют успехам российских спортсменов: Олимпиада, Усик, теперь ещё и кибертурнир, а у них покрышки жгут))
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Особенно реально ржачно как типа некогда хохляткая команда нави в кс стала русской, с русскими машинами в команде и жарит весь мировой кс. Просто топ РУССКИЕ
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Смысла держать Брюса дальше нет никакого. Нужно звать Стиви Джи из шотландского болота.
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Россия действующий чемпион мира по математике, информатике, физике, и ДОТЕ!!!
Великая страна! РОССИЯ!!! РОССИЯ!!! РОССИЯ!!! РОССИЯ!!!
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Тут усраинка погорела от того что хохляндия даже в киберспорте сосет аэаэаааээа
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ахаха 6лять не смотрю 6лядоту 2, пох чисто, решил глянуть состав победителей - 2 хохла, 1 япошка и 1 хач, ну и 1 срусич, в комментах вакханалия руские вперде, расея))))))))))
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Помню, как раньше на венгерке в дотку разносил. Эх, были времена))))
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Осталось Русской команде NATUS VINCERE ещё чемпионат по КС ГО выиграть.
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КОРОЛЬХЭМ!!!
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Ох лол, арабские бабки даже в киберспорте не работают :)
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Тоттенхэм ВЕЛИК!
COME ON YOU SPURS
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Вот будет ор, если Ньюкасл вылетит)
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Русская команда только что выиграла самый престижный киберспортивный турнир в истории. РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ!
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