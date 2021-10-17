"Тоттенхэм" одержал волевую победу в гостях у "Ньюкасла"

В своем первом матче после обретения богатейших владельцев "Ньюкасл" проиграл дома "Тоттенхэму" со счетом 2:3.

В стартовый состав "сорок" после травм вернулись Джамаал Ласселлс и Каллум Уилсон.



Положительные тесты двух игроков "шпор" на коронавирус оказались ложными, что позволило Нуну Эшпириту Санту выпустить тех же 11 футболистов, что и на победный матч против "Астон Виллы".



Атмосфера праздника ощущалась на "Сент-Джеймс Парк" еще до стартового свистка, и начало матча оказалось этому под стать. Уже на второй минуте Уилсон головой замкнул прострел Аллана Сен-Максимена с правого края штрафной площади — 1:0.



Вскоре "Тоттенхэму" удалось усмирить своего соперника. Гости принялись атаковать и на 17-й минуте восстановили равновесие в счете. Танги Ндомбеле свободно принял мяч на границе штрафной, подработал его и пробил в дальний угол ворот — 1:1.



Спустя пять минут "шпоры" и вовсе вышли вперед. После паса из глубины Харри Кейн избежал офсайда, что подтвердила система VAR, и перебросил мяч через голкипера — 1:2.



Далее гости чуть остепенились, а "Ньюкасл" пытался огрызаться контратаками. На 39-й минуте "Тоттенхэм" мог развить свое преимущество — Лукас Моура пробивал головой без сопротивления после подачи от углового флажка, однако мяч попал в перекладину.



В концовке тайма одному из болельщиков "сорок" стало плохо на трибуне, и в игре возникла продолжительная пауза — настолько продолжительная, что на время команды ушли в раздевалки.



Затем команды вернулись, чтобы доиграть семь минут первого тайма, и в этот период "шпоры" забили свой третий гол. Моура сделал классную разрезающую передачу на правый край штрафной, откуда Кейн прострелил к дальней штанге на Сона Хен Мина — 1:3.



Во втором тайме "Тоттенхэм" уверенно сдерживал своего соперника, заставляя "Ньюкасл" выглядеть абсолютно беззубо.



На 83-й минуте вышедший на замену Джонджо Шелви получил вторую желтую карточку и поле покинул. Казалось, игра для хозяев закончилась.



Однако на 89-й минуте Эрик Дайер совершил автогол, неуклюже сыграв после подачи штрафного — 2:3.



Перед "сороками" забрезжила надежда, но время было уже на исходе, и вдесятером им не удалось совершить чудо — даже моментов для этого не возникло.



"Ньюкасл" с воодушевлением начал матч, но этот пар был очень быстро выпущен наружу, и дальше "Тоттенхэм" доказал свое превосходство как более классная команда.



"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче