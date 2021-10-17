Невилл: "Конте не будет тренером "Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что не ожидает увидеть итальянского тренера Антонио Конте на "Олд Траффорд".

Поражение 4:2 от "Лестера" накануне продлило серию "Юнайтед" без побед в Премьер-Лиге до трех матчей и увеличило до предела давление на Оле Гуннара Сульшера.



Из тренеров топ-уровня, доступных прямо сейчас, выделяется Конте, однако Невиллу кажется, что стиль Антонио не соответствует философии "красных дьяволов".



"Конте не будет тренером "Манчестер Юнайтед". Я так не думаю".



"Лично я не думаю, что они выберут этот путь. Он отличный тренер, но определенные тренеры подходят только определенным клубам, и я не думаю, что Конте подходит "Юнайтед". Как я уже сказал, он отличный тренер, но он не кажется мне правильным выбором".



"Выиграл бы Конте титул с "Юнайтед"? Я не собираюсь об этом рассуждать. Мы уже проходили через это с Жозе (Моуриньо): "Дайте Жозе команду, и мы точно выиграем лигу". Мы этого не сделали, была большая неразбериха, и каждый хотел от него избавиться", — сообщил Невилл в инстаграме.