Рэднапп рассказал о предложении возглавить "Ньюкасл"

Тренер Харри Рэднапп признался, что бывший владелец "Ньюкасла" Майк Эшли предлагал ему возглавить "сорок" и был готов возить его частным самолетом каждый день на работу.

Соответствующее предложение поступило Рэднаппу в 2008 году. Эшли, у которого сложилась репутация жадины, очень заинтересовал Харри, однако это назначение так и не случилось.



"Когда я трудился в "Портсмуте", Пол Кемсли, близкий друг Майка Эшли, обратился ко мне".



"Ньюкасл" искал нового тренера — это было после Сэма Эллардайса, — и Майк хотел знать, заинтересован ли я... А я хотел услышать, что они готовы предложить".



"То, что они сказали, было очень, очень привлекательно для меня. Дело не только в апартаментах, которые мне предложили. Они также были готовы возить меня на частном самолете из аэропорта Борнмута каждый день в семь утра".



"Затем в пять вечера они возвращали бы меня самолетом домой, если бы я не хотел остаться, поэтому я бы мог не менять место жительства", — сообщил Рэднапп The Sun.