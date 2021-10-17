Невилл: "Менди был абсолютно великолепен"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл отметил роль голкипера Эдуара Менди в победе "Челси" над "Брентфодом" со счетом 0:1.

Заключительные минут 20 против новичка Премьер-Лиги накануне "Челси" был вынужден играть на отбой. "Брентфорд" доминировал, создавая момент за моментом.



Однако пробить Менди "пчелам" так и не удалось. Эдуар совершил несколько чудесных спасений, включая сейв головой, и Невилл видит в этом элемент чемпионской команды.



"Он был абсолютно великолепен. Если ты собираешься завоевать титул, у тебя будут матчи, в которых ты не играешь хорошо и не заслуживаешь победы, но твой голкипер совершает два-три сейва мирового уровня. Так и было с Менди сегодня".



"Он сделал разницу. Если вспомнить об игре Кепы в воротах при Фрэнке Лэмпарде, то это было большой проблемой, они пропускали слишком много голов".



"Доходило до того, что Кепа даже не прыгал, когда мяч шел в двух метрах от штанги".



"Теперь "Челси" гораздо сложнее забить. Дело не только в переходе на пять защитников, как это сделал Томас Тухель, но и в смене голкипера", — сообщил Невилл в эфире.