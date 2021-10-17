Тухеля не тревожит голевая засуха Лукаку
Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его не тревожит голевая засуха нападающего Ромелу Лукаку.
Накануне против "Брентфорда" Лукаку, купленный летом у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, не смог забить уже в своем шестом матче кряду.
Тем не менее, Тухель доволен, как Ромелу работает на команду и взаимодействует с Тимо Вернером.
"Я не переживаю насчет него, потому что он слегка устал, а затем оказался изолирован от остальной команды ввиду того, что мы стали слишком глубоко обороняться".
"Я чувствовал, что он слегка устал, хотя первые 60-75 минут мы провели очень хорошо, используя Ромелу и Тимо".
"В концовке они оба, Ромелу и Тимо, находились слишком далеко, чтобы помочь нам выйти из под прессинга. В этом заключалась проблема, но я не переживаю".
"Когда он забивает, это лучше всего, но он играет очень бескорыстно и всегда ищет Тимо в хороших ситуациях".
"Кроме того, он сам был выведен на голевой момент, но там был офсайд", — цитирует Тухеля The Independent.
17.10.2021 16:00
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Это все проклятая девятка Челси!
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Мальме, Норвич, Сотон, Ньюкасл, Мальме, Бернли. За эти 6 матчей тима либо должна научиться играть в 2 форварда, либо нужно забывать про эту схему. Пока ничего хорошего из нее не выходит.
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К Вернеру в компанию прибавился еще и Срукаку
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