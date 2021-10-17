Тухеля не тревожит голевая засуха Лукаку

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его не тревожит голевая засуха нападающего Ромелу Лукаку.

Накануне против "Брентфорда" Лукаку, купленный летом у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, не смог забить уже в своем шестом матче кряду.



Тем не менее, Тухель доволен, как Ромелу работает на команду и взаимодействует с Тимо Вернером.



"Я не переживаю насчет него, потому что он слегка устал, а затем оказался изолирован от остальной команды ввиду того, что мы стали слишком глубоко обороняться".



"Я чувствовал, что он слегка устал, хотя первые 60-75 минут мы провели очень хорошо, используя Ромелу и Тимо".



"В концовке они оба, Ромелу и Тимо, находились слишком далеко, чтобы помочь нам выйти из под прессинга. В этом заключалась проблема, но я не переживаю".



"Когда он забивает, это лучше всего, но он играет очень бескорыстно и всегда ищет Тимо в хороших ситуациях".



"Кроме того, он сам был выведен на голевой момент, но там был офсайд", — цитирует Тухеля The Independent.