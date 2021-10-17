Грилиш и Махрез могут стать свидетелями по делу Менди

Полузащитники "Манчестер Сити" Джек Грилиш и Рияд Махрез могут стать свидетелями в судебном процессе своего одноклубника Бенжамена Менди.

Вот уже несколько недель Менди томится в ливерпульской тюрьме HMP Altcourse, дожидаясь января, когда суд начнет рассматривать его дело.



Напомним, французский защитник обвиняется в нескольких случаях изнасилования и применении сексуального насилия. Недавно Бенжамену в третий раз отказали в освобождении под залог.



Как сообщает The Sun, вскоре полиция может допросить и Грилиша с Махрезом, которые веселились вместе с Менди ночью, когда Бенжамен совершил одно из вменяемых ему преступлений.



По информации издания, Менди, Грилиш и Махрез вместе посетили ночной клуб Chinawhite в Манчестере, а спустя несколько часов Бенжамен изнасиловал 17-летнюю девушку у себя дома.



В данный момент у полиции нет никакой информации о причастности Джека или Рияда к преступлению.