Грилиш и Махрез могут стать свидетелями по делу Менди

Бенжамен Менди и Рияд Махрез Полузащитники "Манчестер Сити" Джек Грилиш и Рияд Махрез могут стать свидетелями в судебном процессе своего одноклубника Бенжамена Менди.

Вот уже несколько недель Менди томится в ливерпульской тюрьме HMP Altcourse, дожидаясь января, когда суд начнет рассматривать его дело.

Напомним, французский защитник обвиняется в нескольких случаях изнасилования и применении сексуального насилия. Недавно Бенжамену в третий раз отказали в освобождении под залог.

Как сообщает The Sun, вскоре полиция может допросить и Грилиша с Махрезом, которые веселились вместе с Менди ночью, когда Бенжамен совершил одно из вменяемых ему преступлений.

По информации издания, Менди, Грилиш и Махрез вместе посетили ночной клуб Chinawhite в Манчестере, а спустя несколько часов Бенжамен изнасиловал 17-летнюю девушку у себя дома.

В данный момент у полиции нет никакой информации о причастности Джека или Рияда к преступлению.


Метки Грилиш, Манчестер Сити, Махрез, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2021 15:00

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  1. naby-keita 17.10.2021 15:27 # naby-keita
    Нормас Менди своих сдает петушара подшконная

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  2. sausage 17.10.2021 15:22 # sausage
    Так он чё, серийный маньяк что ли? Во приютили уёбище у себя в команде. Интересно, что Пеп об этом думает.

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  3. tursa 17.10.2021 15:18 # tursa
    Мне больше интересно что делал грилиш с этими двумя аборигенами, видимо простое бирмингемское быдло

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  4. animadora 17.10.2021 15:18 # animadora
    Этих педофилов туда же.

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  5. zaeba1l 17.10.2021 15:13 # zaeba1l
    Эдуара Менди пусть посадят в камеру к Бенджамину.. Вот будет Дом2 в лондонской тюрьме.

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  6. scholes18 17.10.2021 15:08 # scholes18
    жаль конечно, что половину состава сити посадят в тюрьму (на страпон). хорошая команда была.

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  7. mugabe 17.10.2021 15:03 # mugabe
    Ясно. Этих двоих тоже в тюрьму.

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  8. true-manc 17.10.2021 15:01 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    #СвободуБенджаменуМенди !!!

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