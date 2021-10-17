Грилиш и Махрез могут стать свидетелями по делу Менди
Полузащитники "Манчестер Сити" Джек Грилиш и Рияд Махрез могут стать свидетелями в судебном процессе своего одноклубника Бенжамена Менди.
Вот уже несколько недель Менди томится в ливерпульской тюрьме HMP Altcourse, дожидаясь января, когда суд начнет рассматривать его дело.
Напомним, французский защитник обвиняется в нескольких случаях изнасилования и применении сексуального насилия. Недавно Бенжамену в третий раз отказали в освобождении под залог.
Как сообщает The Sun, вскоре полиция может допросить и Грилиша с Махрезом, которые веселились вместе с Менди ночью, когда Бенжамен совершил одно из вменяемых ему преступлений.
По информации издания, Менди, Грилиш и Махрез вместе посетили ночной клуб Chinawhite в Манчестере, а спустя несколько часов Бенжамен изнасиловал 17-летнюю девушку у себя дома.
В данный момент у полиции нет никакой информации о причастности Джека или Рияда к преступлению.
17.10.2021 15:00
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Последние комментарии:
Нормас Менди своих сдает петушара подшконная
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Так он чё, серийный маньяк что ли? Во приютили уёбище у себя в команде. Интересно, что Пеп об этом думает.
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Мне больше интересно что делал грилиш с этими двумя аборигенами, видимо простое бирмингемское быдло
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Этих педофилов туда же.
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Эдуара Менди пусть посадят в камеру к Бенджамину.. Вот будет Дом2 в лондонской тюрьме.
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жаль конечно, что половину состава сити посадят в тюрьму (на страпон). хорошая команда была.
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Ясно. Этих двоих тоже в тюрьму.
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КОРОЛИ!!!
#СвободуБенджаменуМенди !!!
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