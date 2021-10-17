"Ньюкасл" собирается потратить только 50 млн. фунтов в январе

"Ньюкасл" планирует инвестировать в новых игроков только 50 миллионов фунтов в зимнее трансферное окно.

Благодаря своим новым владельцам из Саудовской Аравии клуб с "Сент-Джеймс Парк" получил доступ к почти неограниченным ресурсам. Кажется, что правила финансового фейр-плей — единственный фактор, сдерживающий траты "сорок".



Учитывая свою текущую финансовую ситуацию, "Ньюкасл" может потратить до 190 млн. фунтов, не нарушая правила ФФП, однако The Telegraph утверждает, что клуб не будет сразу исчерпывать весь этот лимит.



По информации издания, бюджет "Ньюкасла" на январские трансферы будет ограничен 50 млн. фунтов, поэтому ждать каких-либо громких приобретений, озвучиваемых прессой, едва ли стоит.



По-настоящему крупных покупок фанатам "сорок", вероятно, придется подождать до тех пор, пока клуб не перезаключит спонсорские контракты на более подходящих для большого клуба условиях.