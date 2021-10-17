Моуриньо: "У меня эмоциональная связь с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заявил, что у него есть "эмоциональная связь" с "Ньюкаслом".

На днях экс-защитник сборной Англии Данни Миллс предположил, что Моуриньо стал бы идеальным кандидатом для новых владельцев "Ньюкасла", чтобы как можно скорее привести клуб к успеху.



Жозе не хочет спекулировать на эту тему, но признает, что "Ньюкасл" занимает особенное место в его сердце благодаря персоне бывшего наставника "сорок" сэра Бобби Робсона, у которого он работал переводчиком и ассистентом в нескольких клубах.



"Касательно "Ньюкасла" мне нечего сказать, абсолютно нечего".



"Я лишь могу сказать, что я много, много лет работал с одной из самых важных фигур в истории "Ньюкасла", сэром Бобби Робсоном, и поэтому у меня всегда будет некоторая эмоциональная связь с этим городом и этими фанатами. Но ничего более".



"Сейчас я здесь, и я счастлив быть здесь. Я на 100 процентов сосредоточен на проекте "Ромы", — цитирует Моуриньо Sky Sports.