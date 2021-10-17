Моуриньо: "У меня эмоциональная связь с "Ньюкаслом"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заявил, что у него есть "эмоциональная связь" с "Ньюкаслом".

На днях экс-защитник сборной Англии Данни Миллс предположил, что Моуриньо стал бы идеальным кандидатом для новых владельцев "Ньюкасла", чтобы как можно скорее привести клуб к успеху.

Жозе не хочет спекулировать на эту тему, но признает, что "Ньюкасл" занимает особенное место в его сердце благодаря персоне бывшего наставника "сорок" сэра Бобби Робсона, у которого он работал переводчиком и ассистентом в нескольких клубах.

"Касательно "Ньюкасла" мне нечего сказать, абсолютно нечего".

"Я лишь могу сказать, что я много, много лет работал с одной из самых важных фигур в истории "Ньюкасла", сэром Бобби Робсоном, и поэтому у меня всегда будет некоторая эмоциональная связь с этим городом и этими фанатами. Но ничего более".

"Сейчас я здесь, и я счастлив быть здесь. Я на 100 процентов сосредоточен на проекте "Ромы", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Ньюкасл, Рома, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2021 12:00

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  1. firmino9 17.10.2021 12:36 # firmino9
    Красава, Моур. Закинул для информации)))

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  2. grishuk 17.10.2021 12:17 # grishuk
    Моур своего не упустит! Ньюкасл, готовь прописывать лярд отступных!!!

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  3. lfcynwa 17.10.2021 12:16 # lfcynwa
    Грамотно стелит

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  4. quavo 17.10.2021 12:16 # quavo
    ))) ебучий переводчик цыганский

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  5. superperez101 17.10.2021 12:10 # superperez101
    ушлость - наверное самое подходящее и емкое слово чтобы полностью описать маура

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