Невилл: "Такая игра никуда не годится"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед" после поражения 4:2 от "Лестера".

Накануне "Юнайтед" продлил серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей, и Невилл не может найти оправданий игре команды Оле Гуннара Сульшера.



Как и многие, Гари отмечают, что у "красных дьяволов" существуют большие проблемы с прессингом.



"Такая игра никуда не годится. Стоит им столкнуться с более-менее стоящей командой, и у них сразу возникают сложности".



"Их командная игра такая паршивая весь сезон. Они забили ряд отличных голов, но в целом они играют паршиво".



"Они играют обрывками и неряшливо, и когда они сталкиваются с командой, которая организованна и обладает методологий, их разрывают. Это произошло и здесь".



"Их разорвал "Эвертон", их разорвала "Вилла", их разорвал "Вильярреал". Сегодня это сделал "Лестер", более-менее стоящая команда".



"Их игра без мяча совершенно никуда не годится, по игре в прессинг они худшие среди топ-команд лиги — они просто не прессингуют", — сообщил Невилл Sky Sports.