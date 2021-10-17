Невилл: "Такая игра никуда не годится"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед" после поражения 4:2 от "Лестера".
Накануне "Юнайтед" продлил серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей, и Невилл не может найти оправданий игре команды Оле Гуннара Сульшера.
Как и многие, Гари отмечают, что у "красных дьяволов" существуют большие проблемы с прессингом.
"Такая игра никуда не годится. Стоит им столкнуться с более-менее стоящей командой, и у них сразу возникают сложности".
"Их командная игра такая паршивая весь сезон. Они забили ряд отличных голов, но в целом они играют паршиво".
"Они играют обрывками и неряшливо, и когда они сталкиваются с командой, которая организованна и обладает методологий, их разрывают. Это произошло и здесь".
"Их разорвал "Эвертон", их разорвала "Вилла", их разорвал "Вильярреал". Сегодня это сделал "Лестер", более-менее стоящая команда".
"Их игра без мяча совершенно никуда не годится, по игре в прессинг они худшие среди топ-команд лиги — они просто не прессингуют", — сообщил Невилл Sky Sports.
17.10.2021 11:00
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Почему не сказал, что гвайер полное хуйло? Ещё и капитаном является, позорище. Кэпом должен быть Бруну!
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магваер варан лучая пара в мире, диаш и ввд сасут, мы пабедили 5-1 лидс типерь мы чемпионы
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Что ты несёшь, старый пень? Этот мю лучший на моей памяти. Счастья и здоровья главному тренеру!
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