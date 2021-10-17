Мендеш: "Роналду заслуживает "Золотой мяч"

Криштиану Роналду Агент Жорже Мендеш заявил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заслуживает получить "Золотой мяч" в этом году.

И хотя в этом году Роналду завоевал лишь один командный трофей, выиграв Кубок Италии с "Ювентусом", Криштиану также установил ряд индивидуальных достижений, и Мендеш считает это достаточным, чтобы Криштиану получил "Золотой мяч" в шестой раз за карьеру.

"Показатели и статистика Криштиану Роналду говорят сами за себя, и этого, на мой взгляд, должно быть достаточно для завоевания очередного "Золотого мяча". 115 голов за сборную Португалии — это абсолютно выдающееся достижение, делающее ее лучшим бомбардиром в истории мужского международного футбола. В этом году он также побил державшийся 15 лет рекорд, став лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола".

"Все эти достижения должны определить судьбу награды. Кроме того, своей игрой он продолжает демонстрировать, что является лучшим футболистом в мире всех времен", — сообщил Мендеш France Football.


Метки Золотой мяч, Манчестер Юнайтед, Мендеш, награды, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2021 10:00

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  1. tursa 17.10.2021 10:38 # tursa
    теперь просто за прошлые достижения будут давать гному и этому педору

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  2. firmino9 17.10.2021 10:25 # firmino9
    за что?))) за то вернулся в мю?

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  3. redevilsfun 17.10.2021 10:16 # redevilsfun
    Конечно заслужил, по крайней мере больше чем непонятные выходки из Челси

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