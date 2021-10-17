Мендеш: "Роналду заслуживает "Золотой мяч"
Агент Жорже Мендеш заявил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заслуживает получить "Золотой мяч" в этом году.
И хотя в этом году Роналду завоевал лишь один командный трофей, выиграв Кубок Италии с "Ювентусом", Криштиану также установил ряд индивидуальных достижений, и Мендеш считает это достаточным, чтобы Криштиану получил "Золотой мяч" в шестой раз за карьеру.
"Показатели и статистика Криштиану Роналду говорят сами за себя, и этого, на мой взгляд, должно быть достаточно для завоевания очередного "Золотого мяча". 115 голов за сборную Португалии — это абсолютно выдающееся достижение, делающее ее лучшим бомбардиром в истории мужского международного футбола. В этом году он также побил державшийся 15 лет рекорд, став лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола".
"Все эти достижения должны определить судьбу награды. Кроме того, своей игрой он продолжает демонстрировать, что является лучшим футболистом в мире всех времен", — сообщил Мендеш France Football.
17.10.2021 10:00
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Последние комментарии:
теперь просто за прошлые достижения будут давать гному и этому педору
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за что?))) за то вернулся в мю?
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Конечно заслужил, по крайней мере больше чем непонятные выходки из Челси
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