Невилл: "Челси" может завоевать титул"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что победой 0:1 над "Брентфордом" "Челси" подтвердил свои чемпионские амбиции.

Выстояв в концовке против новичка Премьер-Лиги, "Челси" гарантировал себе сохранение лидерства по итогам тура.



Своей игрой команда Томаса Тухеля убедила Невилла, что имеет все шансы вмешаться в борьбу с двумя признанными фаворитами.



"Думаю, "Челси" может завоевать титул. Знаю, большинство людей отдают предпочтение "Манчестер Сити" или "Ливерпулю", и с этим не поспоришь, учитывая выступления этих двух команд в последние три-четыре года".



"Сити" сыграл невероятным образом против "Челси" несколько недель назад, но мне кажется, что "Челси" — стойкая команда и тяжелый соперник. Не думаю, что хоть какой-нибудь команде в лиге нравится играть против них".



"Знаю, "Брентфорд" играл с удовольствием в заключительные 10-15 минут, но первые 70-80 минут это был тяжелый матч для них. У них не шла игра, и им пришлось перестроиться, чтобы слегка порезвиться в концовке".



"И это при том, что "Челси" не хватало несколько игроков.Также у них хорошая скамейка, поэтому я думаю, у них отличные шансы на завоевание титула", — сообщил Невилл Sky Sports.