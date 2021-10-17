Агент Салаха прилетел на переговоры с "Ливерпулем"

Мохамед Салах Агент Рами Аббас, представляющий интересы нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салах, прибыл в Англию на переговоры о новом контракте для своего клиента.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Аббас прилетел в Англию в субботу — в день, когда Салах огорчил "Уотфорд", забив свой 10-й гол в этом сезоне.

После победы 0:2 над "шершнями" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал Мохамеда "лучшим игроком в мире", и теперь Аббас хочет, чтобы "красные" подкрепили эти слова соответствующим предложением.

Действующий контракт Салаха по-прежнему истекает в 2023 году, и по своему новому соглашению 29-летний египтянин надеется получать около 500 тысяч фунтов в неделю.

После предварительных переговоров у сторон имеются значительные разногласия насчет зарплаты, однако своей блестящей игрой Салах делает все возможное, чтобы их преодолеть.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 17.10.2021 08:33 # melwood-lfc
    думаю, на 290 сойдутся+бонусы

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  2. shearer1 17.10.2021 08:24 # shearer1
    У Лувра нету таких денег.
    Остаётся идти в клуб с деньгами - НЮ.

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  3. meshuggah 17.10.2021 08:11 # meshuggah
    Норм доит бестрофейник

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