Агент Салаха прилетел на переговоры с "Ливерпулем"

Агент Рами Аббас, представляющий интересы нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салах, прибыл в Англию на переговоры о новом контракте для своего клиента.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Аббас прилетел в Англию в субботу — в день, когда Салах огорчил "Уотфорд", забив свой 10-й гол в этом сезоне.



После победы 0:2 над "шершнями" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал Мохамеда "лучшим игроком в мире", и теперь Аббас хочет, чтобы "красные" подкрепили эти слова соответствующим предложением.



Действующий контракт Салаха по-прежнему истекает в 2023 году, и по своему новому соглашению 29-летний египтянин надеется получать около 500 тысяч фунтов в неделю.



После предварительных переговоров у сторон имеются значительные разногласия насчет зарплаты, однако своей блестящей игрой Салах делает все возможное, чтобы их преодолеть.