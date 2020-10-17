"Юнайтед" по-прежнему не собирается увольнять Сульшера

Оле Гуннар Сульшер Главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру по-прежнему не грозит увольнение, несмотря на очередной провальный матч.

В субботу "Юнайтед" впервые с января позапрошлого года проиграл на выезде в Премьер-Лиге, уступив "Лестеру" со счетом 4:2.

Таким образом, "красные дьяволы" одержали лишь две победы в семи последних матчах во всех соревнованиях, в этот период вылетев из Кубка Лиги.

Гораздо больше, чем результаты, болельщиков "Юнайтед" удручает качество игры их команды. Кроме того, Сульшер до сих пор не нашел применение новичку Джейдону Санчо, как не смог это сделать с купленным год назад Донни Ван де Беком.

Впереди у "дьяволов" очень суровый отрезок, на котором они сыграют против "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэма" и "Арсенала", однако Сульшер может быть спокоен за свою работу.

Как утверждает The Athletic, Оле Гуннару не грозит увольнение в ближайшее время — кредит доверия норвежского специалиста по-прежнему высок.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2021 07:00

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  1. division 17.10.2021 07:44 # division
    Куколдам в руководстве респект!

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  2. imf-tau 17.10.2021 07:24 # imf-tau
    Впереди еще есть 10 ытчей опозориться, так что все еще впереди.

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  3. chelsiukpro 17.10.2021 07:09 # chelsiukpro
    Дайте премию и долгих лет Оле в МЮ!

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