"Юнайтед" по-прежнему не собирается увольнять Сульшера

Главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру по-прежнему не грозит увольнение, несмотря на очередной провальный матч.

В субботу "Юнайтед" впервые с января позапрошлого года проиграл на выезде в Премьер-Лиге, уступив "Лестеру" со счетом 4:2.



Таким образом, "красные дьяволы" одержали лишь две победы в семи последних матчах во всех соревнованиях, в этот период вылетев из Кубка Лиги.



Гораздо больше, чем результаты, болельщиков "Юнайтед" удручает качество игры их команды. Кроме того, Сульшер до сих пор не нашел применение новичку Джейдону Санчо, как не смог это сделать с купленным год назад Донни Ван де Беком.



Впереди у "дьяволов" очень суровый отрезок, на котором они сыграют против "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэма" и "Арсенала", однако Сульшер может быть спокоен за свою работу.



Как утверждает The Athletic, Оле Гуннару не грозит увольнение в ближайшее время — кредит доверия норвежского специалиста по-прежнему высок.