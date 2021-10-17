8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 17 октября, двумя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ 16:00



На протяжении шести лет Рафаэль Бенитес и Дэвид Мойес соперничали друг с другом как тренеры мерсисайдских команд — первый возглавлял "Ливерпуль", второй трудился в "Эвертоне". С тех пор многое изменилась, и сейчас тот и другой восстанавливают свою репутацию, весьма успешно тренируя свои нынешние клубы. В случае победы "ириски" наберут 17 очков, что стало бы их рекордом в Премьер-Лиге после восьми первых туров. "Вест Хэм" может повторить свой рекорд из семи кряду беспроигрышных выездных матчей в Премьер-Лиге. Обе встречи этих соперников в прошлом сезоне завершились со счетом 0:1, побеждали неизменно гости.



"Эвертон" все еще лишен нападающих Доминика Калверт-Левина и Ришарлисона. Зато поправились Люка Динь и Шеймус Коулмен.



У "Вест Хэма" есть "один-два" травмированных игрок, как сказал Мойес. Может вернуться Райан Фредерикс, залечивший пах.



НЬЮКАСЛ — ТОТТЕНХЭМ 18:30



Для "Ньюкасла" начинается новая эра. Правда, пока ничего не изменилось, кроме владельцев — даже Стив Брюс все еще остается главным тренером. "Тоттенхэм" со своим удручающим футболом кажется чужаком на этом празднике жизни. "Сороки" все еще находятся в поисках своей первой победы в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив уже 16 голов и ни разу не сохранив свои ворота на замке. "Шпоры" выиграли только пять из 18 последних выездных матчей в Премьер-Лиге. Обе встречи этих соперников в прошлом сезоне завершились вничью, причем в обеих "Ньюкасл" уходил от поражения в самой концовке.



Пропустивший четыре последних матча нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон залечил свое бедро. Джамаал Ласселлс, Джо Уиллок и Джонджо Шелви также в строю.



У "Тоттенхэма" двое игроков, чьи имена не раскрываются, заразились коронавирусом. Мэтт Дохерти под вопросом.