8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Аллан Сен-Максимен и Лукас Моура В воскресенье, 17 октября, двумя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ 16:00

На протяжении шести лет Рафаэль Бенитес и Дэвид Мойес соперничали друг с другом как тренеры мерсисайдских команд — первый возглавлял "Ливерпуль", второй трудился в "Эвертоне". С тех пор многое изменилась, и сейчас тот и другой восстанавливают свою репутацию, весьма успешно тренируя свои нынешние клубы. В случае победы "ириски" наберут 17 очков, что стало бы их рекордом в Премьер-Лиге после восьми первых туров. "Вест Хэм" может повторить свой рекорд из семи кряду беспроигрышных выездных матчей в Премьер-Лиге. Обе встречи этих соперников в прошлом сезоне завершились со счетом 0:1, побеждали неизменно гости.

"Эвертон" все еще лишен нападающих Доминика Калверт-Левина и Ришарлисона. Зато поправились Люка Динь и Шеймус Коулмен.

У "Вест Хэма" есть "один-два" травмированных игрок, как сказал Мойес. Может вернуться Райан Фредерикс, залечивший пах.

НЬЮКАСЛ — ТОТТЕНХЭМ 18:30

Для "Ньюкасла" начинается новая эра. Правда, пока ничего не изменилось, кроме владельцев — даже Стив Брюс все еще остается главным тренером. "Тоттенхэм" со своим удручающим футболом кажется чужаком на этом празднике жизни. "Сороки" все еще находятся в поисках своей первой победы в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив уже 16 голов и ни разу не сохранив свои ворота на замке. "Шпоры" выиграли только пять из 18 последних выездных матчей в Премьер-Лиге. Обе встречи этих соперников в прошлом сезоне завершились вничью, причем в обеих "Ньюкасл" уходил от поражения в самой концовке.

Пропустивший четыре последних матча нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон залечил свое бедро. Джамаал Ласселлс, Джо Уиллок и Джонджо Шелви также в строю.

У "Тоттенхэма" двое игроков, чьи имена не раскрываются, заразились коронавирусом. Мэтт Дохерти под вопросом.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2021 06:00

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  1. xah 17.10.2021 06:04 # xah
    63 кв.м новая хата в центре города

    Это мало или много? Буду жить один

    (ответить)

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