Чилуэлл: "Мы должна благодарить Менди за победу"

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл заявил, что его команда должна благодарить своего голкипера Эдуара Менди за победу над Брентфордом".

В субботнем дерби с "Брентфордом" "синие" усилиями Чилуэлла забили один гол, который одновременно стал их единственным ударом в створ за весь матч, но этого оказалось достаточно для победы благодаря блестящей игре Менди на воротах.



В концовке Эдуар совершил несколько классных сейвов, и именно сенегальского голкипера, а не себя Чилуэлл считает главным героем матча.



"Это было очень тяжело. В заключительные 20 минут мы показали характер, который должны показывать весь сезон. Нш соперник блестяще начал сезон, и их фанаты оказывают хорошую поддержку. В заключительные 20-30 минут они по-настоящему подгоняли свою команду, и это был ад на земле для нас".



"Думаю, мы должны благодарить Эду. Он был великолепен в заключительные 25 минут. Он сыграл удивительным образом. Мы наблюдаем это каждый день на тренировках, но в такого матчах он заслуженно получает похвалу, совершая большие сейвы и добывая для нас три очка", — сообщил Чилуэлл Sky Sports.