Роджерс отметил проблему "Юнайтед" с прессингом

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс отметил недостаточный прессинг в исполнении игроков "Манчестер Юнайтед".

На субботний матч против "лис" наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выбрал агрессивную схему 4-2-4, однако Криштиану Роналду и центральные полузащитники "красных дьяволов" не слишком-то напрягали Джонни Эванса и Чаглара Сеюнджю.



Это Роджерс и использовал, чтобы дожать "Юнайтед" во втором тайме и отпраздновать победу со счетом 4:2.



"Думаю, мы хорошо начали. Их центральные игроки не прессинговали, поэтому мы могли быть терпеливыми и разыгрывать мяч. Мы выходили на хорошие позиции и подвергали их оборонительную линию давлению".



"Мейсон (Гринвуд) забил невероятный гол, который мы могли предотвратить, но я не могу принижать качество его удара".



"Мы уходили на перерыв при хорошем для нас раскладе. Нам просто требовалось усилить свою агрессию. Когда это получается, мы играем лучше всего. Мы были очень хороши, особенно во втором тайме, когда хорошо прессинговали и были агрессивны".



"Мы были больше похожи на себя, агрессивны, и против нас было неприятно играть. Мы хорошо прессинговали, благодаря чему темп возрос, и у нас стали появляться моменты".



"Мы создавали моменты, забили четыре гола и могли забить больше, показали хорошую концентрацию. Такая игра радует меня гораздо больше", — цитирует Роджерса Manchester Evening News.