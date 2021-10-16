Гвардиола: "Силва сыграл выдающимся образом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вновь выступил с похвалой в адрес полузащитника Бернарду Силвы.

Не сумев вырваться из "Сити" минувшим летом после невыразительного прошлого сезона, Силва не стал отчаиваться, а взял себя в руки и вернулся в свою лучшую форму.



В субботу Бернарду открыл счет в победном для "горожан" матче против "Бернли" (2:0), и Гвардиола в очередной раз отметил преображение 27-летнего португальца.



"Он находится в своей лучшей форме, наряду с Родри. Они оба был невероятно хороши в четырех или пяти последних матчах".



"Бернарду вышел на тот уровень, который он демонстрировал в нашем втором сезоне вместе, когда мы набрали 98 очков. Он играл так, словно не из этого мира".



"Он всегда готов сделать недостающее касание, недостающий пас, и он не теряет мяч. Он забил важный для себя гол".



"Бернарду вновь сыграл выдающимся образом. Нам невероятно повезло обладать им. Мы наслаждаемся тем, что он с нами, и прямо сейчас он вновь играет невероятно, это топ-уровень", — цитирует Гвардиолу The Independent.