Гвардиола: "Силва сыграл выдающимся образом"

Хосеп Гвардиола и Бернарду Силва Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вновь выступил с похвалой в адрес полузащитника Бернарду Силвы.

Не сумев вырваться из "Сити" минувшим летом после невыразительного прошлого сезона, Силва не стал отчаиваться, а взял себя в руки и вернулся в свою лучшую форму.

В субботу Бернарду открыл счет в победном для "горожан" матче против "Бернли" (2:0), и Гвардиола в очередной раз отметил преображение 27-летнего португальца.

"Он находится в своей лучшей форме, наряду с Родри. Они оба был невероятно хороши в четырех или пяти последних матчах".

"Бернарду вышел на тот уровень, который он демонстрировал в нашем втором сезоне вместе, когда мы набрали 98 очков. Он играл так, словно не из этого мира".

"Он всегда готов сделать недостающее касание, недостающий пас, и он не теряет мяч. Он забил важный для себя гол".

"Бернарду вновь сыграл выдающимся образом. Нам невероятно повезло обладать им. Мы наслаждаемся тем, что он с нами, и прямо сейчас он вновь играет невероятно, это топ-уровень", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Бернли, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Силва

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2021 22:00

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  1. mancityman 16.10.2021 22:23 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. chelsiukpro 16.10.2021 22:21 # chelsiukpro
    Этот долбаёб выгонял на мороз Сильву теперь гладит! Ушёл бы парень то 5очков бы каких недощитался бы уже на старте!

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  3. true-manc 16.10.2021 22:00 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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