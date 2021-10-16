"Челси" чудом удержал победу против "Брентфорда"

Эдуар Менди "Челси" буквально чудом удержал победу 0:1 против "Брентфорда", заключительные 20 минут играя на отбой.

В субботу "пчелы" из-за травмы недосчитались Шендона Баптиста, которого заменил Матиас Йенсен.

Относительно победы 3:1 над "Саутгемптоном" в стартовом составе "синих" вышли Маланг Сарр, Андреас Кристенсен и Нголо Канте, заменив Антонио Рюдигера, Тиаго Силву и Каллума Хадсон-Одои.

В начале матча "Брентфорд" весьма уверенно сдерживал грозного соперника, не позволяя тому бить, а на 22-й минуте хозяева показали себя и впереди — Брайан Мбемо нанес удар в штангу из пределов штрафной.

В ответ на это Ромелу Лукаку послал мяч в ворота со считанных метров после передачи от Тимо Вернера, однако был обнаружен офсайд.

Хозяева продолжили стойко защищаться, лишь позволив Вернеру пробить рядом со штангой.

Казалось, счет так и не будет открыт до перерыва, однако на последней минуте первого тайма Чилуэлл пробил в касание с линии штрафной по отскочившему к нему от Лукаку мячу — 0:1.

Второй тайм "Челси" начал, просто не отпуская мяч. Однако время шло, и "Брентфорд" стал раскрываться и рисковать, и на 70-й минуте Лукаку мог наказать соперника, но пробил выше после заблокированного удара Вернера.

На 73-й минуте "пчелы" нанесли свой первый удар в створ. Это Айвен Тоуни пробил с отскоком от газона, однако Эдуар Менди не потерял бдительность из-за отсутствия работы и свою команду спас.

Подгоняемый своими болельщиками "Брентфорд" совсем осмелел, а на 75-й минуте Мбемо второй раз попал в штангу.

Этим хозяева не ограничились. Вскоре Тоуни претендовал на пенальти, Трево Чалоба совершил вынос с линии ворот, Менди головой отразил удар в упор Понтуса Янссона и не позволил Кристиану Нергору забить в падении через себя.

Одним словом, концовка выдалась жаркой. "Брентфорд" доминировал, заставляя "Челси" играть на отбой. Однако счет уже не изменился.

"Бренфорд" хорошо оборонялся в начале матча и хорошо атаковал в концовке, однако "Челси" взял верх благодаря своему единственному удару в створ и, конечно, благодаря чудесам Менди.

"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче


Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2021 21:25

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 16.10.2021 22:46 # felix-the-cat
    ХУЛИ ТУТ ДЕЛАЕТ БОНЯ АЗАЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАХАХАХХААХ РОССИЙСКИЙ ММА ПОЗОР НАХУЙ ХУЖЕ ТОЛЬКО УСРАИНСКИЙ

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  2. felix-the-cat 16.10.2021 22:42 # felix-the-cat
    Brentford (1.88) 0-1 (0.28) Chelsea

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  3. m-ballack 16.10.2021 22:35 # m-ballack
    Матч не смотрел, чекнул яркие моменты: там и Лукаку забил с офсайда такого миллиметража, что обычно рот Клоппа превращает это в гол и 3 поинта ЛФК в матчах, и постоянные перерезания защиты брентфорда у штрафной, когда Вернер набегал к воротам. В общем, отскок на отскоке, где только на 73 минуте пчелы только свой первый удар нанесли, лол. Тем не менее, эконом режим в конце матча от императоров с полурезервом колбаса лихо в комментах пытается переварить в отскок.

    Если б каждому колбаснику за это доплачивали, то ок. Но тут чет старания на чистом альтруизме)

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  4. selta 16.10.2021 22:20 # selta
    16.10.2021 22:06 #
    sausage

    Вроде бы Челси выиграл, а от пенсов воняет.

    Источник: http://fapl.ru/posts/88975/?c=1#c7432238
    Нюхайте что дают шлендры)

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  5. zaeba1l 16.10.2021 22:19 # zaeba1l
    Статистика матча. Удары в створ 7 -1. О каком "классе" пиздят пенсопидеры?

    https://www.liveresult.ru/football/matches/match1099112_Brentford-Chelsea-online/stats

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  6. selta 16.10.2021 22:18 # selta
    С победой синие! Вперёд Челси!
    Да кстати посоны рекомендую к просмотру фильм смерть сталина, бушемми бесподобен в роли хитровыепанного какла

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  7. m-ballack 16.10.2021 22:15 # m-ballack
    Количество выступлений, понадобившихся для первых 30 сухих матчей за "Челси":

    Петр Чех — 51
    Эдуар Менди — 54

    [William Hill]

    Эдуар Менди провел больше сухих матчей (4), чем пропустил голов (3) в этом сезоне АПЛ.

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  8. bezviz 16.10.2021 22:13 # bezviz
    исмаилов - минет кто смотреть будет?)

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  9. zaeba1l 16.10.2021 22:12 # zaeba1l
    Томас Франк охуенен. Просто бриллиант неожиданно нашелся. Он со своими пчелками закошмарил пенсов как Вини-Пуха. ))

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  10. m-ballack 16.10.2021 22:12 # m-ballack
    Почему колбасники полыхают от победы пенсов больше, чем радуются своей победе?

    Ну, не считая пары адекватных юзеров, конечно же.

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  11. phenomenon1 16.10.2021 22:12 # phenomenon1
    Кто нюхает жопу всем и везде?!
    серГЕЙ НЮ-ХИ-НЯ!!

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  12. scrim 16.10.2021 22:08 # scrim
    Сарр расстроил сегодня, даже не уровень Зуминатора, но мб очухается, молодой ещё Рюди тоже пожарил сначала

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  13. sausage 16.10.2021 22:06 # sausage
    Вроде бы Челси выиграл, а от пенсов воняет.

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  14. geniusss 16.10.2021 22:06 # geniusss
    Менди за один матч сделал сейвов больше чем дура алиса за всю карьеру))

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  15. gucman 16.10.2021 22:05 # gucman
    Е6ало лyзepxyйцa у твоей жoпы? Тьфу

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  16. ian 16.10.2021 22:03 # ian
    16.10.2021 10:49 #
    mufc1994

    Вы знали, что сегодня день "все наоборот"?

    Поэтому сегодня челси просто отымеют брентфорд, клопп уничтожит раньери, Лестер кончит сульшеру на лицо, хохлы - адекватные люди
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    Источник: http://fapl.ru/posts/88956/?c=1

    Немножко не угадал паря)

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  17. mata05 16.10.2021 22:01 # mata05
    Забей свои моменты лукака и вернер такой суеты не было бы под конец

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  18. jirrort 16.10.2021 22:01 # jirrort
    Победы в матчах,в которых ты играешь плохо - это признак чемпионской команды.

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  19. slavik92 16.10.2021 22:01 # slavik92
    Норм вотфорт дал колбасным хоть воздуха глотнуть напоследок отказавшись играть попозже) дальше судя по календарю, только нюхать остается))

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  20. gucman 16.10.2021 21:59 # gucman
    Брентфорд не вылетит 100%

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