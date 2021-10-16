"Челси" чудом удержал победу против "Брентфорда"
"Челси" буквально чудом удержал победу 0:1 против "Брентфорда", заключительные 20 минут играя на отбой.
В субботу "пчелы" из-за травмы недосчитались Шендона Баптиста, которого заменил Матиас Йенсен.
Относительно победы 3:1 над "Саутгемптоном" в стартовом составе "синих" вышли Маланг Сарр, Андреас Кристенсен и Нголо Канте, заменив Антонио Рюдигера, Тиаго Силву и Каллума Хадсон-Одои.
В начале матча "Брентфорд" весьма уверенно сдерживал грозного соперника, не позволяя тому бить, а на 22-й минуте хозяева показали себя и впереди — Брайан Мбемо нанес удар в штангу из пределов штрафной.
В ответ на это Ромелу Лукаку послал мяч в ворота со считанных метров после передачи от Тимо Вернера, однако был обнаружен офсайд.
Хозяева продолжили стойко защищаться, лишь позволив Вернеру пробить рядом со штангой.
Казалось, счет так и не будет открыт до перерыва, однако на последней минуте первого тайма Чилуэлл пробил в касание с линии штрафной по отскочившему к нему от Лукаку мячу — 0:1.
Второй тайм "Челси" начал, просто не отпуская мяч. Однако время шло, и "Брентфорд" стал раскрываться и рисковать, и на 70-й минуте Лукаку мог наказать соперника, но пробил выше после заблокированного удара Вернера.
На 73-й минуте "пчелы" нанесли свой первый удар в створ. Это Айвен Тоуни пробил с отскоком от газона, однако Эдуар Менди не потерял бдительность из-за отсутствия работы и свою команду спас.
Подгоняемый своими болельщиками "Брентфорд" совсем осмелел, а на 75-й минуте Мбемо второй раз попал в штангу.
Этим хозяева не ограничились. Вскоре Тоуни претендовал на пенальти, Трево Чалоба совершил вынос с линии ворот, Менди головой отразил удар в упор Понтуса Янссона и не позволил Кристиану Нергору забить в падении через себя.
Одним словом, концовка выдалась жаркой. "Брентфорд" доминировал, заставляя "Челси" играть на отбой. Однако счет уже не изменился.
"Бренфорд" хорошо оборонялся в начале матча и хорошо атаковал в концовке, однако "Челси" взял верх благодаря своему единственному удару в створ и, конечно, благодаря чудесам Менди.
"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче
16.10.2021 21:25
Просмотров: 3642
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ХУЛИ ТУТ ДЕЛАЕТ БОНЯ АЗАЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАХАХАХХААХ РОССИЙСКИЙ ММА ПОЗОР НАХУЙ ХУЖЕ ТОЛЬКО УСРАИНСКИЙ
(ответить)
Brentford (1.88) 0-1 (0.28) Chelsea
(ответить)
Матч не смотрел, чекнул яркие моменты: там и Лукаку забил с офсайда такого миллиметража, что обычно рот Клоппа превращает это в гол и 3 поинта ЛФК в матчах, и постоянные перерезания защиты брентфорда у штрафной, когда Вернер набегал к воротам. В общем, отскок на отскоке, где только на 73 минуте пчелы только свой первый удар нанесли, лол. Тем не менее, эконом режим в конце матча от императоров с полурезервом колбаса лихо в комментах пытается переварить в отскок.
Если б каждому колбаснику за это доплачивали, то ок. Но тут чет старания на чистом альтруизме)
(ответить)
16.10.2021 22:06 #
sausage
Вроде бы Челси выиграл, а от пенсов воняет.
Источник: http://fapl.ru/posts/88975/?c=1#c7432238
Нюхайте что дают шлендры)
(ответить)
Статистика матча. Удары в створ 7 -1. О каком "классе" пиздят пенсопидеры?
https://www.liveresult.ru/football/matches/match1099112_Brentford-Chelsea-online/stats
(ответить)
С победой синие! Вперёд Челси!
Да кстати посоны рекомендую к просмотру фильм смерть сталина, бушемми бесподобен в роли хитровыепанного какла
(ответить)
Количество выступлений, понадобившихся для первых 30 сухих матчей за "Челси":
Петр Чех — 51
Эдуар Менди — 54
[William Hill]
Эдуар Менди провел больше сухих матчей (4), чем пропустил голов (3) в этом сезоне АПЛ.
(ответить)
исмаилов - минет кто смотреть будет?)
(ответить)
Томас Франк охуенен. Просто бриллиант неожиданно нашелся. Он со своими пчелками закошмарил пенсов как Вини-Пуха. ))
(ответить)
Почему колбасники полыхают от победы пенсов больше, чем радуются своей победе?
Ну, не считая пары адекватных юзеров, конечно же.
(ответить)
Кто нюхает жопу всем и везде?!
серГЕЙ НЮ-ХИ-НЯ!!
(ответить)
Сарр расстроил сегодня, даже не уровень Зуминатора, но мб очухается, молодой ещё Рюди тоже пожарил сначала
(ответить)
Вроде бы Челси выиграл, а от пенсов воняет.
(ответить)
Менди за один матч сделал сейвов больше чем дура алиса за всю карьеру))
(ответить)
Е6ало лyзepxyйцa у твоей жoпы? Тьфу
(ответить)
16.10.2021 10:49 #
mufc1994
Вы знали, что сегодня день "все наоборот"?
Поэтому сегодня челси просто отымеют брентфорд, клопп уничтожит раньери, Лестер кончит сульшеру на лицо, хохлы - адекватные люди
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/88956/?c=1
Немножко не угадал паря)
(ответить)
Забей свои моменты лукака и вернер такой суеты не было бы под конец
(ответить)
Победы в матчах,в которых ты играешь плохо - это признак чемпионской команды.
(ответить)
Норм вотфорт дал колбасным хоть воздуха глотнуть напоследок отказавшись играть попозже) дальше судя по календарю, только нюхать остается))
(ответить)
Брентфорд не вылетит 100%
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий