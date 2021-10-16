"Челси" чудом удержал победу против "Брентфорда"

"Челси" буквально чудом удержал победу 0:1 против "Брентфорда", заключительные 20 минут играя на отбой.

В субботу "пчелы" из-за травмы недосчитались Шендона Баптиста, которого заменил Матиас Йенсен.



Относительно победы 3:1 над "Саутгемптоном" в стартовом составе "синих" вышли Маланг Сарр, Андреас Кристенсен и Нголо Канте, заменив Антонио Рюдигера, Тиаго Силву и Каллума Хадсон-Одои.



В начале матча "Брентфорд" весьма уверенно сдерживал грозного соперника, не позволяя тому бить, а на 22-й минуте хозяева показали себя и впереди — Брайан Мбемо нанес удар в штангу из пределов штрафной.



В ответ на это Ромелу Лукаку послал мяч в ворота со считанных метров после передачи от Тимо Вернера, однако был обнаружен офсайд.



Хозяева продолжили стойко защищаться, лишь позволив Вернеру пробить рядом со штангой.



Казалось, счет так и не будет открыт до перерыва, однако на последней минуте первого тайма Чилуэлл пробил в касание с линии штрафной по отскочившему к нему от Лукаку мячу — 0:1.



Второй тайм "Челси" начал, просто не отпуская мяч. Однако время шло, и "Брентфорд" стал раскрываться и рисковать, и на 70-й минуте Лукаку мог наказать соперника, но пробил выше после заблокированного удара Вернера.



На 73-й минуте "пчелы" нанесли свой первый удар в створ. Это Айвен Тоуни пробил с отскоком от газона, однако Эдуар Менди не потерял бдительность из-за отсутствия работы и свою команду спас.



Подгоняемый своими болельщиками "Брентфорд" совсем осмелел, а на 75-й минуте Мбемо второй раз попал в штангу.



Этим хозяева не ограничились. Вскоре Тоуни претендовал на пенальти, Трево Чалоба совершил вынос с линии ворот, Менди головой отразил удар в упор Понтуса Янссона и не позволил Кристиану Нергору забить в падении через себя.



Одним словом, концовка выдалась жаркой. "Брентфорд" доминировал, заставляя "Челси" играть на отбой. Однако счет уже не изменился.



"Бренфорд" хорошо оборонялся в начале матча и хорошо атаковал в концовке, однако "Челси" взял верх благодаря своему единственному удару в створ и, конечно, благодаря чудесам Менди.



"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче