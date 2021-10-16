Погба: "Нужно что-нибудь поменять"

После поражения 4:2 от "Лестера" полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его команде нужно "что-нибудь поменять".

В субботу на "Кинг Пауэр" прервалась 29-матчевая беспроигрышная серия "Юнайтед" на выезде в Премьер-Лиге, и Погба вынужден признать, что "Лестер" заслужил взять все три очка.



Поль затрудняется назвать источник проблем, но чувствует, что изменения назрели. Француз намекает, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер не может правильно настроить команду и выбрать правильную тактику.



"Если честно, такого рода матчи случаются с нами давно, и мы не нашли, в чем проблема".



"Мы должны понять, в чем проблема и почему мы пропускаем легкие голы, глупые голы. Мы заранее знали, что нас ждет здесь. Мы знали, что фанаты будут подгонять свою команду и оказывать на нас давление. Думаю, нам нужно стать более зрелыми. Нам нужно лучше использовать свой опыт и быть по-хорошему высокомерными. Мы должны брать мяч и играть в свой футбол".



"Однако сейчас нам нужно понять, в чем ключ к поражениям в этих матчах. Думаю, сегодня мы заслужили проиграть".



"Нам нужно что-нибудь найти, что-нибудь поменять. Я не знаю, дело ли в настрое нас, игроков, когда мы начинаем матч... Мы не знаем. Это расстраивает, потому что мы не можем найти объяснение этому. Мы должны очень быстро понять, в чем дело, потому что ты обязан выигрывать такие матчи, если хочешь завоевать титул".



"Ты должен навязывать свою игру, ты должен обладать правильным настроем и правильной тактикой на такого рода матчи. Таковы мои мысли. У нас есть время, чтобы всем вместе подумать об этом и обнаружить проблему", — цитирует Погба Sky Sports.