Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пригрозил своим звездам ротацией после поражения 4:2 от "Лестера".

В субботу "Юнайтед" потерпел свое первое с января 2020 выездное поражение в Премьер-Лиги, показав удручающую игру в обороне.



Сульшер признает, что, возможно, ошибся, выпустив едва залечившего травму Харри Магуайра. Также Оле Гуннар грозится усадить некоторых игроков в запас.



"Наша форма в последнее время оставляет желать лучшего, мы потеряли слишком много очков, и нам нужно обратить на это внимание. Возможно, нам требуются перестановки. Нужно ли нам больше свежих ног? Что нам нужно?"



"Именно я определяю состав, и у Харри Магуайра не было никаких осложнений. Если это не сработало, то это моя вина. Раз мы пропустили четыре гола, значит, наверное, я принял плохое решение".



"Если вы посмотрите повторы, то увидите, что пропустили четыре необязательных гола. Своей игрой мы не заслужили продлить свою серию".



"У меня много хороших игроков, но когда отсутствуют игроки вроде Фреда и Эдинсона Кавани, тебе их не хватает. Я не ищу оправданий насчет выставленного мной состава — я выпустил футболистов топ-уровня, и они не показали хорошей игры", — цитирует Сульшера Daily Express.