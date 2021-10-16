Сульшер пригрозил своим звездам ротацией

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пригрозил своим звездам ротацией после поражения 4:2 от "Лестера".

В субботу "Юнайтед" потерпел свое первое с января 2020 выездное поражение в Премьер-Лиги, показав удручающую игру в обороне.

Сульшер признает, что, возможно, ошибся, выпустив едва залечившего травму Харри Магуайра. Также Оле Гуннар грозится усадить некоторых игроков в запас.

"Наша форма в последнее время оставляет желать лучшего, мы потеряли слишком много очков, и нам нужно обратить на это внимание. Возможно, нам требуются перестановки. Нужно ли нам больше свежих ног? Что нам нужно?"

"Именно я определяю состав, и у Харри Магуайра не было никаких осложнений. Если это не сработало, то это моя вина. Раз мы пропустили четыре гола, значит, наверное, я принял плохое решение".

"Если вы посмотрите повторы, то увидите, что пропустили четыре необязательных гола. Своей игрой мы не заслужили продлить свою серию".

"У меня много хороших игроков, но когда отсутствуют игроки вроде Фреда и Эдинсона Кавани, тебе их не хватает. Я не ищу оправданий насчет выставленного мной состава — я выпустил футболистов топ-уровня, и они не показали хорошей игры", — цитирует Сульшера Daily Express.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. mugabe 16.10.2021 21:03 # mugabe
    Блять, ну какой длинны ширины хуй мю надо еще отсосать, чтобы его УВОЛИЛИ нахуй.
    Ну что еще же блять нужно

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  2. true-manc 16.10.2021 20:55 # true-manc
    но ведь они и так ротируют...

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  3. manutd-20champ 16.10.2021 20:40 # manutd-20champ
    ты ещё руководишь муфлон? когда тебя уже сольют.

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  4. abracadabra55 16.10.2021 20:39 # abracadabra55
    Чувак вабще рамсы попутал. Самое слабое звено в Манчестере и не признаётся.

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  5. winnerd 16.10.2021 20:31 # winnerd
    Магуайер клоун тура!!!!

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  6. mancunia-planet 16.10.2021 20:23 # mancunia-planet
    Магуайр полное гавно защ. Недоумок дибил переросток. Даже Линдэлол поинтереснее, получше смотрится. Второй голевой пас сегодня выдал.
    Центра полузащиты нет от слова совсем. Нет связующих действий и в атаке, для чего тренеры нужны чё они там сука делают, что никаких результатов на поле не видно.
    Отвратительное зрелище. Футбола нет.

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  7. murderface616 16.10.2021 20:22 # murderface616
    Олежка, тренируй эту помойку вечно!

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  8. tursa 16.10.2021 20:16 # tursa
    Ахахаххахаххаха угрозы? От него? Роналду и Погба? Он не попутал?

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  9. justnick 16.10.2021 20:09 # justnick
    Иди в жопу со своими угрозами

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  10. brown-ale 16.10.2021 20:07 # brown-ale
    Рыбак свое дело сделал, рыбак может уходить.
    Тухель показал, что бывает, когда в команду с топ-игроками приходит топ-коуч на место физрука.

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  11. nouserid 16.10.2021 20:02 # nouserid
    Когда уже попрут этого физрука

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