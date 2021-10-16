Сульшер пригрозил своим звездам ротацией
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пригрозил своим звездам ротацией после поражения 4:2 от "Лестера".
В субботу "Юнайтед" потерпел свое первое с января 2020 выездное поражение в Премьер-Лиги, показав удручающую игру в обороне.
Сульшер признает, что, возможно, ошибся, выпустив едва залечившего травму Харри Магуайра. Также Оле Гуннар грозится усадить некоторых игроков в запас.
"Наша форма в последнее время оставляет желать лучшего, мы потеряли слишком много очков, и нам нужно обратить на это внимание. Возможно, нам требуются перестановки. Нужно ли нам больше свежих ног? Что нам нужно?"
"Именно я определяю состав, и у Харри Магуайра не было никаких осложнений. Если это не сработало, то это моя вина. Раз мы пропустили четыре гола, значит, наверное, я принял плохое решение".
"Если вы посмотрите повторы, то увидите, что пропустили четыре необязательных гола. Своей игрой мы не заслужили продлить свою серию".
"У меня много хороших игроков, но когда отсутствуют игроки вроде Фреда и Эдинсона Кавани, тебе их не хватает. Я не ищу оправданий насчет выставленного мной состава — я выпустил футболистов топ-уровня, и они не показали хорошей игры", — цитирует Сульшера Daily Express.
16.10.2021 20:00
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Блять, ну какой длинны ширины хуй мю надо еще отсосать, чтобы его УВОЛИЛИ нахуй.
Ну что еще же блять нужно
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но ведь они и так ротируют...
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ты ещё руководишь муфлон? когда тебя уже сольют.
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Чувак вабще рамсы попутал. Самое слабое звено в Манчестере и не признаётся.
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Магуайер клоун тура!!!!
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Магуайр полное гавно защ. Недоумок дибил переросток. Даже Линдэлол поинтереснее, получше смотрится. Второй голевой пас сегодня выдал.
Центра полузащиты нет от слова совсем. Нет связующих действий и в атаке, для чего тренеры нужны чё они там сука делают, что никаких результатов на поле не видно.
Отвратительное зрелище. Футбола нет.
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Олежка, тренируй эту помойку вечно!
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Ахахаххахаххаха угрозы? От него? Роналду и Погба? Он не попутал?
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Иди в жопу со своими угрозами
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Рыбак свое дело сделал, рыбак может уходить.
Тухель показал, что бывает, когда в команду с топ-игроками приходит топ-коуч на место физрука.
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Когда уже попрут этого физрука
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