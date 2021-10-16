"Лестер" прервал беспроигрышную серию "Юнайтед" на выезде

"Лестер" прервал 29-матчевую беспроигрышную серию "Манчестер Юнайтед" на выезде в Премьер-Лиге, нанеся команде Оле Гуннара Сульшера поражение 4:2.

Относительно 2:2 с "Кристал Пэлас" в стартовый состав "лис" влились Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Рикарду Перейра, Бубакари Сумаре и Джеймс Мэддисон.



Защитник Харри Магуайр неожиданно поправился к субботе и заменил травмированного Рафаэля Варана в центре обороны "красных дьяволов". С первых минут появились и Неманья Матич, Поль Погба, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду.



"Лестер" бодрее выглядел в начале матча, совершив пару неплохих подходов к чужим воротам. Однако "Юнайтед" хватило одного момента, чтобы открыть счет. На 19-й минуте Мейсон Гринвуд чуть сместился с правого фланга вдоль границы штрафной и неотразимо пробил с касанием дальней штанги — 0:1.



Гринвуд забил классный гол, однако на 19-й минуте хозяевам удался еще лучше. Келечи Ихеаначо обокрал зазевавшегося Магуайра на фланге, после чего сделал передачу в штрафную на Юри Тилеманса, а тот словно рукой забросил мяч в дальнюю "девятку" — 1:1.



В остатке первого тайма "Лестер" смотрелся предпочтительнее. Ихеаначо слегка промахнулся мимо угла ворот, пробивая с дистанции, а Джейми Варди не смог завершить розыгрыш стандарта у дальней штанги.



Во втором тайме игра шла равная и почти без моментов, если не считать спасения Каспера Шмейхеля после удара Гринвуда в упор.



Но постепенно команды раскочегарились. Сперва Давид Де Хеа перевел дальний удар Тилеманса в штангу, в ответ на что Шмейхель не позволил отличиться Роналду.



На 78-й минуте Де Хеа отразил удар Патсона Дака. Был назначен угловой, который обернулся еще одним ударом Дака. Де Хеа вновь справился, но оказался бессилен перед добиванием Чаглара Сеюнджю — 2:1.



На 82-й минуте Перейра имел возможность похоронить интригу, но завершил контратаку своей команды ударом мимо. Расплата за этот промах наступила немедленно. После паса со своей половины поля появившийся на замену Маркус Рэшфорд выскочил один на один и расстрелял Шмейхеля — 2:2.



Однако спустя всего одну минуту Варди вновь вывел "лис" вперед, пробив в касание после передачи Айозе Переса с левого края штрафной — 3:2.



Надежды "дьяволов" уйти от поражения были похоронены на первой компенсированной минуте, когда Дака сыграл на дальней штанге после подачи Тилемансом штрафного — 4:2.



Команды устроили захватывающую концовку, однако "Лестер" оказался лучше при открытой игре. Не успевший набрать форму Магуайр выглядел слабым звеном в обороне "Юнайтед", а подстраховать его было некому.



"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче