"Сити" одержал комфортную победу над "Бернли"

"Манчестер Сити" вернулся с международного перерыва, одержав комфортную победу 2:0 над "Бернли".

Всего лишь в третий раз в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "горожан" появился Рахим Стерлинг, а Джон Стоунс и вовсе сделал это впервые. Также свой шанс получил Зак Стеффен, Натан Аке и Рияд Махрез.



Наставник "бордовых" Шон Дайч поменял Чарли Тэйлора, Аарона Леннона и Матея Выдру на Джека Корка, Эрика Питерса и Максвела Корне.



"Бернли" сразу же окопался около своих ворот, но продержался только до 12-й минуты, когда Фил Фоден нанес удар низом почти с линии штрафной. Голкипер гостей Ник Поуп отразил мяч перед собой, а Бернарду Силва сыграл на добивании — 1:0.



Быстро открыв счет, "Сити" продолжил доминировать. Однако "бордовые" по-прежнему оборонялись большим числом и до перерыва пару раз показали зубы — Корне не реализовал выход один на один, а Джош Браунхилл пробил рядом со штангой.



Второй тайм начался с удара Махреза в перекладину. Дальше этого дело не пошло — "Бернли" продолжал сидеть всей командой возле своих ворот.



После перерыва гости практически не отвечали, однако для спокойствия хозяевам требовался второй гол, и на 70-й минуте цель была достигнута. Удар Де Брюйне с правого края штрафной был заблокирован, но Махрез поборолся за отскок и подарил Кевину вторую попытку пробить по мячу — 2:0.



Остаток матча прошел безмятежно для "горожан". Попытки "бордовых" сократить разницу в счете были неубедительны.



На сей раз "Бернли" избежал счета 5:0 и даже провел несколько неплохих атак, однако "Сити" все равно одержал комфортную победу, которая не вызывает никаких вопросов.



"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче