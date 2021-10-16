"Сити" одержал комфортную победу над "Бернли"
"Манчестер Сити" вернулся с международного перерыва, одержав комфортную победу 2:0 над "Бернли".
Всего лишь в третий раз в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "горожан" появился Рахим Стерлинг, а Джон Стоунс и вовсе сделал это впервые. Также свой шанс получил Зак Стеффен, Натан Аке и Рияд Махрез.
Наставник "бордовых" Шон Дайч поменял Чарли Тэйлора, Аарона Леннона и Матея Выдру на Джека Корка, Эрика Питерса и Максвела Корне.
"Бернли" сразу же окопался около своих ворот, но продержался только до 12-й минуты, когда Фил Фоден нанес удар низом почти с линии штрафной. Голкипер гостей Ник Поуп отразил мяч перед собой, а Бернарду Силва сыграл на добивании — 1:0.
Быстро открыв счет, "Сити" продолжил доминировать. Однако "бордовые" по-прежнему оборонялись большим числом и до перерыва пару раз показали зубы — Корне не реализовал выход один на один, а Джош Браунхилл пробил рядом со штангой.
Второй тайм начался с удара Махреза в перекладину. Дальше этого дело не пошло — "Бернли" продолжал сидеть всей командой возле своих ворот.
После перерыва гости практически не отвечали, однако для спокойствия хозяевам требовался второй гол, и на 70-й минуте цель была достигнута. Удар Де Брюйне с правого края штрафной был заблокирован, но Махрез поборолся за отскок и подарил Кевину вторую попытку пробить по мячу — 2:0.
Остаток матча прошел безмятежно для "горожан". Попытки "бордовых" сократить разницу в счете были неубедительны.
На сей раз "Бернли" избежал счета 5:0 и даже провел несколько неплохих атак, однако "Сити" все равно одержал комфортную победу, которая не вызывает никаких вопросов.
"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче
16.10.2021 19:00
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Последние комментарии:
Чёт Тухель с составом намудрил
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У Сарра дебют за Челси?
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1 Ливерпуль 8 18
2 Манчестер Сити 8 17
3 Челси 7 16
Источник: http://fapl.ru/
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Состав: 3-5-2
Менди
Чалоба Кристина Сарр
Аспи Чик Канте Кова Чилл
Лукаку Вернер
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КОРОЛИ!!!
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Челси Камоне
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Клоуны подзалупни и прочие скумы на разогреве у императоров
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У ИМПЕРАТОРОВ состав интересный. Матч к просмотру обязателен!
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КОРОЛИ!!!
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Рад за сити, без них Челси бы заскучал в лиге!
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Красава Мишаня! Збсь ой как збсь (с)
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а где новость про Олежку))
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Олегу привет! Там на горизонте у манков хорошие матчи :))
Ну ладно главное теперь самим не обосратся с Бредфордом... немного за защиту нашу тревожно... а так все гуд
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Минута на главной достаточно для пустоты
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Мих, ты дурак?
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4:2 проеб МЮ не для кого не новость, найс
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