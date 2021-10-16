"Сити" одержал комфортную победу над "Бернли"

Бернарду Силва "Манчестер Сити" вернулся с международного перерыва, одержав комфортную победу 2:0 над "Бернли".

Всего лишь в третий раз в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "горожан" появился Рахим Стерлинг, а Джон Стоунс и вовсе сделал это впервые. Также свой шанс получил Зак Стеффен, Натан Аке и Рияд Махрез.

Наставник "бордовых" Шон Дайч поменял Чарли Тэйлора, Аарона Леннона и Матея Выдру на Джека Корка, Эрика Питерса и Максвела Корне.

"Бернли" сразу же окопался около своих ворот, но продержался только до 12-й минуты, когда Фил Фоден нанес удар низом почти с линии штрафной. Голкипер гостей Ник Поуп отразил мяч перед собой, а Бернарду Силва сыграл на добивании — 1:0.

Быстро открыв счет, "Сити" продолжил доминировать. Однако "бордовые" по-прежнему оборонялись большим числом и до перерыва пару раз показали зубы — Корне не реализовал выход один на один, а Джош Браунхилл пробил рядом со штангой.

Второй тайм начался с удара Махреза в перекладину. Дальше этого дело не пошло — "Бернли" продолжал сидеть всей командой возле своих ворот.

После перерыва гости практически не отвечали, однако для спокойствия хозяевам требовался второй гол, и на 70-й минуте цель была достигнута. Удар Де Брюйне с правого края штрафной был заблокирован, но Махрез поборолся за отскок и подарил Кевину вторую попытку пробить по мячу — 2:0.

Остаток матча прошел безмятежно для "горожан". Попытки "бордовых" сократить разницу в счете были неубедительны.

На сей раз "Бернли" избежал счета 5:0 и даже провел несколько неплохих атак, однако "Сити" все равно одержал комфортную победу, которая не вызывает никаких вопросов.

"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 656

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Последние комментарии:




  1. sausage 16.10.2021 19:10 # sausage
    Чёт Тухель с составом намудрил

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  2. chelsea88 16.10.2021 19:08 # chelsea88
    У Сарра дебют за Челси?

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  3. tursa 16.10.2021 19:07 # tursa
    1 Ливерпуль 8 18
    2 Манчестер Сити 8 17
    3 Челси 7 16

    Источник: http://fapl.ru/

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  4. chelsiukpro 16.10.2021 19:07 # chelsiukpro
    Состав: 3-5-2
    Менди
    Чалоба Кристина Сарр
    Аспи Чик Канте Кова Чилл
    Лукаку Вернер

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  5. true-manc 16.10.2021 19:05 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  6. geniusss 16.10.2021 19:04 # geniusss
    Челси Камоне

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  7. meshuggah 16.10.2021 19:04 # meshuggah
    Клоуны подзалупни и прочие скумы на разогреве у императоров

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  8. danny949494 16.10.2021 19:04 # danny949494
    У ИМПЕРАТОРОВ состав интересный. Матч к просмотру обязателен!

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  9. slash-lfc 16.10.2021 19:04 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  10. intellect 16.10.2021 19:04 # intellect
    Рад за сити, без них Челси бы заскучал в лиге!

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  11. selta 16.10.2021 19:03 # selta
    Красава Мишаня! Збсь ой как збсь (с)

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  12. scauzer11 16.10.2021 19:02 # scauzer11
    а где новость про Олежку))

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  13. chelsiukpro 16.10.2021 19:02 # chelsiukpro
    Олегу привет! Там на горизонте у манков хорошие матчи :))
    Ну ладно главное теперь самим не обосратся с Бредфордом... немного за защиту нашу тревожно... а так все гуд

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  14. selta 16.10.2021 19:02 # selta
    Минута на главной достаточно для пустоты

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  15. sausage 16.10.2021 19:01 # sausage
    Мих, ты дурак?

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  16. sellman 16.10.2021 19:00 # sellman
    4:2 проеб МЮ не для кого не новость, найс

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