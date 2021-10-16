Клопп назвал Салаха лучшим игроком в мире

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в своей текущей форме нападающий Мохамед Салах является лучшим игроком в мире.

Сотворив настоящий шедевр против "Манчестер Сити" перед международным перерывом, в субботу против "Уотфорда" Салах забил еще один чудесный гол, в одиночку разобравшись с тремя соперниками.

Также Мохамед отметился блестящей результативной передачей на Садио Мане, и после победы 0:5 Клопп наградил игрока сборной Египта высшим комплиментом.

"Сегодня он сыграл мощно. Он отдал замечательную передачу на наш первый гол и сам забил особенный гол. Это высший уровень".

"Мы все видели своими глазами. Разве есть кто-то лучше него? Нам не нужно говорить, что Месси и Роналду сделали для мирового футбола и как долго они доминировали, но прямо сейчас Мо — лучший", — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 782

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  1. tursa 16.10.2021 19:10 # tursa
    Фараон!!!

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  2. gerrard08 16.10.2021 19:01 # gerrard08
    Однозначно

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  3. beatles-red 16.10.2021 18:51 # beatles-red
    Безспорно

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  4. electric 16.10.2021 18:38 # electric
    КНЯЗЬ и ФАРАОН!!!

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