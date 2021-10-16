Клопп назвал Салаха лучшим игроком в мире
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в своей текущей форме нападающий Мохамед Салах является лучшим игроком в мире.
Сотворив настоящий шедевр против "Манчестер Сити" перед международным перерывом, в субботу против "Уотфорда" Салах забил еще один чудесный гол, в одиночку разобравшись с тремя соперниками.
Также Мохамед отметился блестящей результативной передачей на Садио Мане, и после победы 0:5 Клопп наградил игрока сборной Египта высшим комплиментом.
"Сегодня он сыграл мощно. Он отдал замечательную передачу на наш первый гол и сам забил особенный гол. Это высший уровень".
"Мы все видели своими глазами. Разве есть кто-то лучше него? Нам не нужно говорить, что Месси и Роналду сделали для мирового футбола и как долго они доминировали, но прямо сейчас Мо — лучший", — сообщил Клопп BT Sport.
16.10.2021 18:00
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Фараон!!!
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КНЯЗЬ и ФАРАОН!!!
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