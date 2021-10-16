Джеррарду "интересно", что происходит в "Ньюкасле"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что ему "интересно" происходящее в "Ньюкасле".

Согласно слухам, новые владельцы "Ньюкасла" рассматривают Джеррарда в качестве одного из кандидатов на замену Стиву Брюсу.



Будучи поклонником футбола, Стивен с интересом наблюдаем за шагами клуба с "Сент-Джеймс Парк", но одновременно не хочет подвергать Брюса еще большему давлению.



"Думаю, это интересно, что происходит в "Ньюкасле".



"Думаю, если кто и заслуживает перевести дух, то это фанаты "сорок". Уверен, уровень их восторга зашкаливает. Это естественно, что каждый, кто связан с футболом, наблюдает с интересом за происходящим".



"Но лично я не имеют отношения к этим спекуляциям. И я желаю Стиву Брюсу всего наилучшего".



"Я не реагирую на такого рода спекуляции, особенно когда работа принадлежит человеку, которого я безмерно уважаю. Мне, например, не нравится, когда спекулируют насчет моей работы. У меня очень важная работа и очень важная роль здесь, и я полностью сосредоточен на этом", — цитирует Джеррарда The Independent.