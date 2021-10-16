"Ливерпуль" раздавил "Уотфорд"
"Ливерпуль" в доминирующей манере разобрался на выезде с "Уотфордом", отправив в ворота новой команды Клаудио Раньери пять безответных мячей.
На свой первый матч у руля "шершней" Клаудио Раньери произвел три изменения в стартовом составе, выпустив Крейга Кэткарта, Адама Мазину и Кучо Эрнандеса вместо Франсиско Сьерральты, Озана Туфана и Джошуа Кинга.
Защищать ворота "красных" в отсутствие Алиссона было доверено Кувину Келлехеру. Трент Александер-Арнольд вернулся на правый фланг обороны, позволив Джеймсу Милнеру перейти в полузащиту. Также с первых минут появились Наби Кейта и Роберто Фирмино.
Уже в самом начале матча Мохамед Салах отметился ударом в крестовину. "Ливерпуль" продолжил утюжить своего соперника и открыл счет на восьмой минуте, когда все тот же Салах отодвинул корпусом Данни Роуза на правом фланге и классно вырезал мяч на линию штрафной, откуда Садио Мане пробил в касание — 0:1.
Быстро поведя в счете, гости сохранили тотальный контроль над игрой. Самым заметным на поле был Салах, который вскоре еще дважды схлестнулся с Беном Фостером, однако голкипер "Уотфорда" парировал крученый удар Мохамеда с линии штрафной и остановил выход 29-летнего египтянина один на один.
Хозяева почти не переходили на чужую половину поля, но на 26-й минуте огрызнулись настоящим голевым моментом. Кучо Эрнандес выскочил один на один внутри штрафной, однако дышавший ему в спину Александер-Арнольд помешал нормально пробить, и Келлехер забрал мяч.
Момент Кучо слегка охладил пыл "Ливерпуля", однако на 37-й минуте "красные" взяли и удвоили счет. Милнер забежал по левому краю штрафной и был вовремя снабжен мячом Садио Мане, после чего прострелил вдоль ворот на свободного Фирмино — 0:2.
Гости могли забить еще до перерыва, но дальний удар Кейта пришелся в перекладину.
Второй тайм "Ливерпуль" начал так, словно перерыва и не было. "Уотфорд" вновь оказался прижат к своим воротам. На 49-й минуте Фостер отразил еще один крученый удар Салаха.
На 52-й минуте Кэткарт едва не совершил автогол, прерывая опасную передачу в штрафной, а Фирмино первым поспел на остановленный Фостером мяч — 0:3.
Спустя две минуты Салах, как и в матче с "Манчестер Сити", продемонстрировал настоящее волшебство. Мохамед на клочке пространства ушел от трех соперников, затем дополнительно усадил Кэткарта на пятую точку и забросил мяч в дальний угол ворот — 0:4.
Далее "красные" позволили себе успокоиться. "Шершни" получили чуть больше свободы, однако моменты у их ворот по-прежнему возникали — чего стоит только промах Мане на 71-й минуте мимо дальнего угла.
В остатке матча хозяева лишь наиграли на удар Исмаилы Сарра в штангу, но и тот был нанесен из офсайда.
А когда уже шло компенсированное время, Фирмино во второй раз поразил пустые ворота в упор, замкнув прострел вышедшего на замену Неко Уильямса с правого края штрафной — 0:5.
Это был типичный пример игры в одни ворота. "Уотфорд" оказался совершенно беспомощен и вполне мог пропустить больше. Опасения Юргена Клоппа насчет раннего начала матча оказались напрасны.
"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
16.10.2021 16:20
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Последние комментарии:
Чёт возят манков. По стате вроде ровно всё, а по игре Лестер заметно интереснее. Орну, если МЮ при такой игре всё же выиграет.
(ответить)
капитан спермю 6леать)))))))))
(ответить)
Нюхают жопы по кругу,
И любят каки.
Портовые собаки. (с) Лермонтов
(ответить)
Сбиваю бабок в арбузном шлеме под бразильского мальчика! Эхехехехех)))
(ответить)
Всех фанов Ливерпуля с победой!!!
Пацаны, чтот меня дипресняк накрыл... Есть у кого какие хорошие новости? Порадуйте, а я за вас накачу.
(ответить)
Капетан Плуг в своём стиле исполняет...
(ответить)
https://mobile.twitter.com/varlamov/status/1449299619066826760/photo/1
Это пиздец. Нужно срочно спасать братьев хохлов, ребят. Соры ссорами, но они там скоро вообще от голода подохнуть могут
(ответить)
ГОЛЕШНИКИ пошли какие
(ответить)
СКамьё))
(ответить)
8 туров - 22 забитых
ноль поражений
Ван Дайк вернулся!
(ответить)
Зачем Санчес, когда есть свой Гринвуд?
(ответить)
Салах космический уровень держит, не показывает а именно держит.
лично для меня он выше и суареса и торреса вместе взятых, а времена Раша по телеку так не крутили как нынче
это действительно САМЫЙ легендарный игрок и мы может насладиться наблюдая за его игрой и его голами
Клопп топ без вопросов
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Самое смешное в номинации на гол сезона автором всех голов будет Салах
(ответить)
щельмана опять в супермаркете заслуженным членососом месяца окрестили.
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Поздравляю всех, кто ставил Салаха кэпом в фф!
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Даже представить невозможно, как Безвизка уткнулся от радости, носом в сракотан.
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Ливер пук пук пук, хахол нюх нюх нюх
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Эй, охранник!
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