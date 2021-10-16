"Ливерпуль" раздавил "Уотфорд"

"Ливерпуль" в доминирующей манере разобрался на выезде с "Уотфордом", отправив в ворота новой команды Клаудио Раньери пять безответных мячей.

На свой первый матч у руля "шершней" Клаудио Раньери произвел три изменения в стартовом составе, выпустив Крейга Кэткарта, Адама Мазину и Кучо Эрнандеса вместо Франсиско Сьерральты, Озана Туфана и Джошуа Кинга.



Защищать ворота "красных" в отсутствие Алиссона было доверено Кувину Келлехеру. Трент Александер-Арнольд вернулся на правый фланг обороны, позволив Джеймсу Милнеру перейти в полузащиту. Также с первых минут появились Наби Кейта и Роберто Фирмино.



Уже в самом начале матча Мохамед Салах отметился ударом в крестовину. "Ливерпуль" продолжил утюжить своего соперника и открыл счет на восьмой минуте, когда все тот же Салах отодвинул корпусом Данни Роуза на правом фланге и классно вырезал мяч на линию штрафной, откуда Садио Мане пробил в касание — 0:1.



Быстро поведя в счете, гости сохранили тотальный контроль над игрой. Самым заметным на поле был Салах, который вскоре еще дважды схлестнулся с Беном Фостером, однако голкипер "Уотфорда" парировал крученый удар Мохамеда с линии штрафной и остановил выход 29-летнего египтянина один на один.



Хозяева почти не переходили на чужую половину поля, но на 26-й минуте огрызнулись настоящим голевым моментом. Кучо Эрнандес выскочил один на один внутри штрафной, однако дышавший ему в спину Александер-Арнольд помешал нормально пробить, и Келлехер забрал мяч.



Момент Кучо слегка охладил пыл "Ливерпуля", однако на 37-й минуте "красные" взяли и удвоили счет. Милнер забежал по левому краю штрафной и был вовремя снабжен мячом Садио Мане, после чего прострелил вдоль ворот на свободного Фирмино — 0:2.



Гости могли забить еще до перерыва, но дальний удар Кейта пришелся в перекладину.



Второй тайм "Ливерпуль" начал так, словно перерыва и не было. "Уотфорд" вновь оказался прижат к своим воротам. На 49-й минуте Фостер отразил еще один крученый удар Салаха.



На 52-й минуте Кэткарт едва не совершил автогол, прерывая опасную передачу в штрафной, а Фирмино первым поспел на остановленный Фостером мяч — 0:3.



Спустя две минуты Салах, как и в матче с "Манчестер Сити", продемонстрировал настоящее волшебство. Мохамед на клочке пространства ушел от трех соперников, затем дополнительно усадил Кэткарта на пятую точку и забросил мяч в дальний угол ворот — 0:4.



Далее "красные" позволили себе успокоиться. "Шершни" получили чуть больше свободы, однако моменты у их ворот по-прежнему возникали — чего стоит только промах Мане на 71-й минуте мимо дальнего угла.



В остатке матча хозяева лишь наиграли на удар Исмаилы Сарра в штангу, но и тот был нанесен из офсайда.



А когда уже шло компенсированное время, Фирмино во второй раз поразил пустые ворота в упор, замкнув прострел вышедшего на замену Неко Уильямса с правого края штрафной — 0:5.



Это был типичный пример игры в одни ворота. "Уотфорд" оказался совершенно беспомощен и вполне мог пропустить больше. Опасения Юргена Клоппа насчет раннего начала матча оказались напрасны.



"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче