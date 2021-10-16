"Ливерпуль" раздавил "Уотфорд"

Мохамед Салах "Ливерпуль" в доминирующей манере разобрался на выезде с "Уотфордом", отправив в ворота новой команды Клаудио Раньери пять безответных мячей.

На свой первый матч у руля "шершней" Клаудио Раньери произвел три изменения в стартовом составе, выпустив Крейга Кэткарта, Адама Мазину и Кучо Эрнандеса вместо Франсиско Сьерральты, Озана Туфана и Джошуа Кинга.

Защищать ворота "красных" в отсутствие Алиссона было доверено Кувину Келлехеру. Трент Александер-Арнольд вернулся на правый фланг обороны, позволив Джеймсу Милнеру перейти в полузащиту. Также с первых минут появились Наби Кейта и Роберто Фирмино.

Уже в самом начале матча Мохамед Салах отметился ударом в крестовину. "Ливерпуль" продолжил утюжить своего соперника и открыл счет на восьмой минуте, когда все тот же Салах отодвинул корпусом Данни Роуза на правом фланге и классно вырезал мяч на линию штрафной, откуда Садио Мане пробил в касание — 0:1.

Быстро поведя в счете, гости сохранили тотальный контроль над игрой. Самым заметным на поле был Салах, который вскоре еще дважды схлестнулся с Беном Фостером, однако голкипер "Уотфорда" парировал крученый удар Мохамеда с линии штрафной и остановил выход 29-летнего египтянина один на один.

Хозяева почти не переходили на чужую половину поля, но на 26-й минуте огрызнулись настоящим голевым моментом. Кучо Эрнандес выскочил один на один внутри штрафной, однако дышавший ему в спину Александер-Арнольд помешал нормально пробить, и Келлехер забрал мяч.

Момент Кучо слегка охладил пыл "Ливерпуля", однако на 37-й минуте "красные" взяли и удвоили счет. Милнер забежал по левому краю штрафной и был вовремя снабжен мячом Садио Мане, после чего прострелил вдоль ворот на свободного Фирмино — 0:2.

Гости могли забить еще до перерыва, но дальний удар Кейта пришелся в перекладину.

Второй тайм "Ливерпуль" начал так, словно перерыва и не было. "Уотфорд" вновь оказался прижат к своим воротам. На 49-й минуте Фостер отразил еще один крученый удар Салаха.

На 52-й минуте Кэткарт едва не совершил автогол, прерывая опасную передачу в штрафной, а Фирмино первым поспел на остановленный Фостером мяч — 0:3.

Спустя две минуты Салах, как и в матче с "Манчестер Сити", продемонстрировал настоящее волшебство. Мохамед на клочке пространства ушел от трех соперников, затем дополнительно усадил Кэткарта на пятую точку и забросил мяч в дальний угол ворот — 0:4.

Далее "красные" позволили себе успокоиться. "Шершни" получили чуть больше свободы, однако моменты у их ворот по-прежнему возникали — чего стоит только промах Мане на 71-й минуте мимо дальнего угла.

В остатке матча хозяева лишь наиграли на удар Исмаилы Сарра в штангу, но и тот был нанесен из офсайда.

А когда уже шло компенсированное время, Фирмино во второй раз поразил пустые ворота в упор, замкнув прострел вышедшего на замену Неко Уильямса с правого края штрафной — 0:5.

Это был типичный пример игры в одни ворота. "Уотфорд" оказался совершенно беспомощен и вполне мог пропустить больше. Опасения Юргена Клоппа насчет раннего начала матча оказались напрасны.

"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2021 16:20

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Последние комментарии:




  1. sausage 16.10.2021 17:52 # sausage
    Чёт возят манков. По стате вроде ровно всё, а по игре Лестер заметно интереснее. Орну, если МЮ при такой игре всё же выиграет.

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  2. gandalf 16.10.2021 17:50 # gandalf
    капитан спермю 6леать)))))))))

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  3. sellman 16.10.2021 17:43 # sellman
    Нюхают жопы по кругу,
    И любят каки.
    Портовые собаки. (с) Лермонтов

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  4. mcferson 16.10.2021 17:38 # mcferson
    Сбиваю бабок в арбузном шлеме под бразильского мальчика! Эхехехехех)))

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  5. sexan 16.10.2021 17:36 # sexan
    Всех фанов Ливерпуля с победой!!!
    Пацаны, чтот меня дипресняк накрыл... Есть у кого какие хорошие новости? Порадуйте, а я за вас накачу.

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  6. bushwacka 16.10.2021 17:34 # bushwacka
    Капетан Плуг в своём стиле исполняет...

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  7. rentv 16.10.2021 17:34 # rentv
    https://mobile.twitter.com/varlamov/status/1449299619066826760/photo/1

    Это пиздец. Нужно срочно спасать братьев хохлов, ребят. Соры ссорами, но они там скоро вообще от голода подохнуть могут

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  8. kukuruzzo 16.10.2021 17:32 # kukuruzzo
    ГОЛЕШНИКИ пошли какие

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  9. mancityman 16.10.2021 17:31 # mancityman
    СКамьё))

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  10. superperez101 16.10.2021 17:22 # superperez101
    8 туров - 22 забитых
    ноль поражений
    Ван Дайк вернулся!

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  11. kukuruzzo 16.10.2021 17:21 # kukuruzzo
    Зачем Санчес, когда есть свой Гринвуд?

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  12. superperez101 16.10.2021 17:19 # superperez101
    Салах космический уровень держит, не показывает а именно держит.
    лично для меня он выше и суареса и торреса вместе взятых, а времена Раша по телеку так не крутили как нынче
    это действительно САМЫЙ легендарный игрок и мы может насладиться наблюдая за его игрой и его голами

    Клопп топ без вопросов

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  13. mancityman 16.10.2021 17:16 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  14. kukuruzzo 16.10.2021 17:14 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  15. naby-keita 16.10.2021 17:12 # naby-keita
    Самое смешное в номинации на гол сезона автором всех голов будет Салах

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  16. kukuruzzo 16.10.2021 17:10 # kukuruzzo
    щельмана опять в супермаркете заслуженным членососом месяца окрестили.

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  17. m-ballack 16.10.2021 16:58 # m-ballack
    Поздравляю всех, кто ставил Салаха кэпом в фф!

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  18. lovrentiy 16.10.2021 16:57 # lovrentiy
    Даже представить невозможно, как Безвизка уткнулся от радости, носом в сракотан.

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  19. slash-lfc 16.10.2021 16:57 # slash-lfc
    Ливер пук пук пук, хахол нюх нюх нюх

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  20. lovrentiy 16.10.2021 16:56 # lovrentiy
    Эй, охранник!

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