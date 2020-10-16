Сульшер призвал Рэшфорда сосредоточиться на футболе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что для нападающего Маркуса Рэшфорда настало время сосредоточиться на футболе.

Основные успехи Рэшфорда за последние пару лет связаны не с футбольным полем, а с благотворительной деятельностью и борьбой с расизмом.



Однако Маркусу уже 23 года, он решил давнюю проблему с плечом и снова готов играть. Поэтому Сульшер призывает подопечного направить свою энергию в одно русло.



"Думаю, в предстоящие годы мы будем наблюдать лучшую игру в исполнении Маркуса. Он добился невероятных вещей для такого молодого парня, но сейчас он вступает в свой лучший возраст как футболист".



"У него есть великолепные достижения и за пределами поля, но сейчас ему, возможно, стоит сосредоточиться на футболе и на своей игре".



"Здесь в "Манчестер Юнайтед" ему брошен вызов. Также ему брошен вызов в сборной Англии, и я думаю, Маркус — один из тех, кто откликается на такие вызовы".



"Он знает, что мы хотим получать от него больше, однако мы дадим ему время снова стать собой и показать, кем он может стать", — цитирует Сульшера Daily Mail.