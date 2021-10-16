"Юнайтед" пришлось оправдываться за 10-минутный перелет

"Манчестер Юнайтед" был вынужден оправдываться после своего решения отправиться на матч с "Лестером" с помощью 10-минутного перелета.

В своем первом после международного перерыва матче "Юнайтед" сыграет в субботу на "Кинг Пауэр", и на эту игру команда Оле Гуннара Сульшера предпочла отправиться воздушным путем.



Это решение обусловлено дорожной обстановкой, несмотря на то, что расстояние до Лестера составляет всего 100 миль.



Как сообщает Sky Sports, перелет "Юнайтед" продолжительностью 10 минут вызвал серьезное недовольство, особенной в свете озвучиваемой клубом приверженности заботе об экологии.



В ответ на это "Юнайтед" сообщил, что так сложились "обстоятельства", и в другой раз команда отправилась бы на матч более экологичным видом транспорта. Также "красные дьяволы" заверили, что достигли больших успехов в переходе на зеленую энергию и сокращении выбросов углерода.