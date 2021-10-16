Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес исключил свое возвращение в "Ньюкасл".

Не дождавшись всего несколько месяцев смены владельцев в "Ньюкасле", минувшим летом Бенитес взялся за работу в "Эвертоне".



Тем не менее, Рафаэль ни о чем не жалеет, уверяя, что он счастлив остаться в мерсисайдском клубе.



"Я не хочу чересчур об этом говорить, но чисто чтобы прояснить, скажу, что это не проблема. Люди в "Ньюкасле" заранее знали, что я помышляю лишь об "Эвертоне", а нашим людям я сказал, что им не нужно ни о чем беспокоиться, потому что я счастлив здесь, я тружусь так упорно, как только возможно, и я дал свое слово. Вот и все".



"Я желаю фанатам "Ньюкасла" всего наилучшего, потому что у меня хорошие отношения с ними, и я надеюсь смена владельцев пойдет им на пользу, но я здесь, я счастлив и стараюсь изо всех сил. Мне не нравится говорить о других вариантах, потому что я остаюсь здесь — такова реальность", — цитирует Бенитеса The Guardian.