Клопп: "Тренеры высказываются, но ничего не меняется"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался, что футбольные чиновники игнорируют его мнение и преследуют собственные интересы.

Недовольство Клоппа связано с тем, каким образом управляется футбол в настоящее время. Это касается не только ФИФА и УЕФА, но и Премьер-Лиги, где для принятия важных решений требуются голоса 14 из 20 клубов.



"Если высказываясь я или кто-нибудь другой в Премьер-Лиге, разве это когда-нибудь на что-нибудь влияло?"



"Чего бы вы ни захотели, какое бы направление ни выбрали, вам нужно 14 голосов. Я не помню ни одного случая, когда бы принятые таким образом решения были выгодны для футбола в целом, а не для отдельных клубов".



"Если вы контактируете с (исполнительным директором Премьер-Лиги) Ричардом Мастерсом, то передайте ему мое почтение. Я никогда не контактировал с ним, хотя нет, не никогда — мы виделись раз или два".



"Есть тренеры, которые высказывают свое мнение, но ничего не меняется".



"К нам пришла ФИФА, показала свои планы насчет Чемпионата Мира каждые два года, а я сказал им, что думаю. Сказал, что мне не нравится это. К нам пришел УЕФА и показал планы насчет нового формата Лиги Чемпионов. Мне это не понравилось, но ничего не изменилось".



"Это вызывает разочарование, потому что мы высказываемся об этом, но ничего не меняется".



"Мое мнение основано не на моих интересах. Оно основано на потребностях, которые существуют в этой игре. Во и все".



"С этим нужно что-то сделать, потому что так нельзя продолжать", — цитирует Клоппа The Independent.