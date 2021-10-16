МЮ сократил дисквалификацию Ван-Биссаки в Лиге Чемпионов

С помощью апелляции "Манчестер Юнайтед" удалось сократить дисквалификацию защитника Аарона Ван-Биссаки в Лиге Чемпионов до одного матча.

Напомним, Ван-Биссака получил прямую красную карточку за грубую игру в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".



Учитывая характер фола, УЕФА расширил дисквалификацию Аарона с одного до двух матчей, однако "красные дьяволы" с этим не согласились и подали апелляцию.



И вот сейчас стало известно, что протест "Юнайтед" был удовлетворен. Поскольку Ван-Биссака пропустил победу 2:1 против "Вильярреала", то сможет вернуться на поле уже в матче против "Аталанты" в следующую среду.