МЮ сократил дисквалификацию Ван-Биссаки в Лиге Чемпионов

Аарон Ван-Биссака С помощью апелляции "Манчестер Юнайтед" удалось сократить дисквалификацию защитника Аарона Ван-Биссаки в Лиге Чемпионов до одного матча.

Напомним, Ван-Биссака получил прямую красную карточку за грубую игру в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

Учитывая характер фола, УЕФА расширил дисквалификацию Аарона с одного до двух матчей, однако "красные дьяволы" с этим не согласились и подали апелляцию.

И вот сейчас стало известно, что протест "Юнайтед" был удовлетворен. Поскольку Ван-Биссака пропустил победу 2:1 против "Вильярреала", то сможет вернуться на поле уже в матче против "Аталанты" в следующую среду.


Метки Ван-Биссака, дисквалификации, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2021 11:00

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