Невилл уверен, что Салах покинет "Ливерпуль"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что нападающий Мохамед Салах покинет "Ливерпуль".

Ситуация с будущим Салаха становится все более напряженной, ведь действующий контракт Мохамеда с "красными" истекает в конце следующего сезона, а о новой сделке сторонам пока не удается договориться.



Чутье подсказывает Невиллу, что "Ливерпуль" не будет последним клубом в карьере Салаха. Гари уверен, что 29-летний египтянин захочет бросить себе новый вызов.



"Я не думаю, что он останется в "Ливерпуле" до конца своей карьеры. Это моя личная точка зрения. Я всегда так считал, но я могу ошибаться".



"Премьер-Лига станет слабее, если он уйдет. Просто я думаю, что в случае с игроками вроде Криштиану Роналду, Дэвида Бекхэма, Килиана Мбаппе не все решают деньги".



"У них есть проект и есть то, чего они должны достичь в своих жизнях. Они должны поиграть в определенных клубах, они должны попробовать определенные вещи".



"Думаю, Салах должен попробовать "Реал", "Бернабеу" — кстати говоря, "Реал" вернет свою мощь".



"Знаю, это не лучший момент для "Барселоны" и "Реала", но Салах похож на игроков, которых я только что назвал, и я думаю, у него должна быть такая строчка в резюме к концу карьеры".



"Думаю, Салах невероятным образом выступает за "Ливерпуль". Но просто я всегда чувствовал, что он хочет попробовать себя в ПСЖ, "Реале", "Барселоне", и я думаю он получит это".



"Но я могу ошибаться", — цитирует Невилла Daily Mirror.