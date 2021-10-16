Инс: "Предложение о новом контракте Погба — признак отчаяния МЮ"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Инс назвал "признаком отчаяния" предложение "красных дьяволов" для полузащитника Поля Погба о новом контракте.

Несмотря на то, что Погба нестабилен в новом сезоне, "Юнайтед" готов увеличить его зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю, лишь бы предотвратить уход Поля следующим летом свободным агентом.



Инс не одобряет такое поведение своего бывшего клуба и считает, что Погба не заслужил прибавку к зарплате.



"То, что "Манчестер Юнайтед" предлагает ему новый контракт, является признаком отчаяния со стороны клуба".



"Очевидно, они пытаются уговорить его на новую сделку. Но это чересчур большая зарплата для того, кто не всегда попадает в стартовый состав".



"Две недели назад он был в запасе на матч против "Эвертона", и вдруг вы говорите: "Вот тебе 400 тысяч фунтов в неделю!"



"В конце концов, если ты платишь такие деньги игроку, он должен играть в каждом матче, а в случае с Полем Погба мы этого не видим".



"Где его идеальная позиция? Где Оле видит его на постоянной основе? Мы хорошо знаем, где играет Бруну Фернандеш. Но где играет Поль Погба?"



"Он опорный полузащитник, как это было против "Вулверхэмптона"? Он играет на левом краю полузащиты? Или ему место в запасе? С лучшей позицией Погба слишком много неразберихи".



"В начале сезона он действовал ближе к атаке, раздавая голевые передачи. Он был невероятен против "Саутгемптона".



"Но я смотрю на него и думаю: "Что заставляет вас предлагать Полю Погба 400 тысяч фунтов в неделю в этот конкретный момент?" Он не блещет, а его игра подвержена колебаниям", — сообщил Инс The United Stand.