Томас Франк не видит слабых мест у "Челси"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк считает "Челси" командой без слабых мест.

И хотя географически между "Брентфордом" и "Челси" всего шесть миль, эти команды не встречались в рамках чемпионата с 1947 года.



В преддверии субботнего дерби Франк выразил свое восхищение "синими", а также заверил, что осознает разницу в классе двух клубов.



"Когда мы выиграли финал плей-офф Чемпионшипа, они выиграли Лигу Чемпионов. Думаю, это очень хорошо отражает разницу между двумя клубами. У них команда из игроков мирового уровня, и с приходом Ромелу Лукаку они стали более-менее совершенны".



"Они обладают первоклассными игроками на каждой позиции и одним из лучших в мире тренеров в лице Томаса Тухеля. Я не думаю, что у них есть слабое место".



"Каждый матч в Премьер-Лиге — это большой матч, однако противостоять чемпионам Европы и первой команде в Премьер-Лиге — это огромный вызов".



"Однако нам нравится этот вызов, и мы верим в себя. Мы не можем дождаться матча", — цитирует Франка The Independent.