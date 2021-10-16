Сульшер: "Рэшфорд в порядке и рвется в бой"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что нападающий Маркус Рэшфорд готов сыграть свой первый матч в сезоне.

В начале августа Рэшфорд перенес операцию на плече, которое его беспокоило почти целый год. Однако сейчас Маркус уже вовсю тренируется и может сыграть против "Лестера" в субботу.



"Он в заявке, да. Выйдет он в старте или нет, я не могу сказать вам сейчас, потому что это было бы неправильно".



"Однако он по-настоящему упорно трудился все время, что отсутствовал, и он хорошо выглядел на этой неделе".



"Он сыграл 60 минут в закрытом товарищеском матче на прошлой неделе, так что он в порядке и рвется в бой", — приводит слова Сульшера Sky Sports.



Также Оле Гуннар поведал, что защитник Харри Магуайр едва приступил к тренировкам после травмы икроножной мышцы.