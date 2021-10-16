8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 16 октября, семью поединками стартует 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

УОТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция



У Клаудио Раньери были считанные дни, чтобы подготовиться к своему дебюту на новом месте работы, Пропускающий уже 17 матчей Премьер-Лиги кряду "Уотфорд" принимает "Ливерпуль" — единственную непобедимую в новой кампании команду (4 победы, 3 ничьи). Это будет первая встреча соперников с февраля 2020, когда "шершни" прервали серию из 44 встреч с "красными" без побед, выиграв 3:0.



Нападающий "Уотфорда" Джошуа Кинг восстановился после небольшой травмы колена, но Франсиско Сьерральта и Кристиан Кабаселе пока не готовы.



"Ливерпуль" отправил Алиссона и Фабиньо, задержавшихся в сборной Бразилии, сразу в Мадрид готовиться к матчу Лиги Чемпионов против "Атлетико". Кертис Джонс травмирован, но Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота уже в строю.



САУТГЕМПТОН — ЛИДС 17:00



Обе команды пока неважно выступают в новом сезоне, располагаясь аккурат над зоной вылета. "Саутгемптон" не знает побед уже девять матчей Премьер-Лиги кряду. В этом сезоне "Лидс" позволил своим соперникам нанести 117 ударов, включая 43 в створ — больше всех в дивизионе. "Святые" проиграли обе встречи с "белыми" в прошлой кампании.



Апелляция "Саутгемптона" на удаление Джеймса Уорд-Проуза против "Челси" была отклонена. Че Адамс вернулся с мышечной травмой из сборной Шотландии. Джек Стивенс давно отсутствует.



"Лидсу" предстоит оценить состояние полузащитника Калвина Филлипса, который не смог помочь сборной Англии в эту паузу. Робин Кох, Люк Эйлинг и Патрик Бэмфорд продолжают лечиться. Рафинья едва вернулся из сборной Бразилии и вряд ли выйдет в старте.



НОРВИЧ — БРАЙТОН 17:00



Перед этой международной паузой "Норвич" набрал свое первое очко в сезоне, сыграв без голов с "Бернли", но это не принесло особой радости — команда Даниэля Фарке остается на последнем месте. А вот "Брайтон" обитает в зоне еврокубков, 12 раз сохранив свои ворота на замке в Премьер-Лиге в 2021 году (только у "Манчестер Сити" и "Челси" "клин-шитов" больше). "Чайки" могут впервые с 1926 года оформить две выездные победы подряд против "канареек" в рамках чемпионата.



"Норвич" рассчитывает на возвращение Матиаса Норманна, Тодда Кантуэлла и Милота Рашицы, но Кристоф Циммерманн все еще лечится и, возможно, ляжет на операцию.



К тренировкам с "Брайтоном" вернулись Тарик Лэмпти, Адам Уэбстер, Ив Биссума и Энок Мвепу. Стивен Альсате и Данни Уэлбек по-прежнему травмированы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БЕРНЛИ 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" остается единственной в Премьер-Лиге командой, еще не пропускавшей в первом тайме в этом сезоне. "Бернли" не знает побед уже 10 матчей чемпионата кряду (3 ничьи, 7 поражений). Каждый из четырех последних выездов "бордовых" на "Этихад" с учетом всех соревнований завершился поражением с одинаковым счетом 5:0.



Вингер "Сити" Ферран Торрес пропустит до трех месяцев с трещиной в стопе. Александр Зинченко и Илкай Гюндоган возобновили тренировки после травм.



Капитан "Бернли" Бен Ми заразился коронавирусом. Чарли Тэлйор и Матей выдра под вопросом. Йоханн Берг Гудмундссон в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборной Исландии.



ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" уже давно выглядит слабо, проиграв половину из 16 последних матчей в Премьер-Лиге — только у "Бернли" (11) и "Вулверхэмптона" (9) поражений на этом отрезке больше. "Манчестер Юнайтед" вот уже рекордные 29 матчей не знает поражений на выезде в чемпионате, однако в 18 последних поединках во всех соревнованиях "красные дьяволы" лишь однажды сохранили свои ворота на замке. В 2021 году "лисы" уже дважды победили "Юнайтед" — в Премьер-Лиге и Кубке Англии.



Защитник "Лестера" Джонни Эванс может впервые с апреля выйти в старте на матч Премьер-Лиги. Янник Вестергор под вопросом. Весле Фофана тяжело травмирован.



Свой первый матч в сезоне может сыграть нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд. Рафаэль Варан и Харри Магуайр находятся в лазарете. Фред и Эдинсон Кавани возвращаются из Южной Америки впритык к игре.



АСТОН ВИЛЛА — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Астон Вилла" не проиграла ни одного из пяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге, чего не случалось с января 2015. "Вулверхэмптон" может похватать тремя победами в четырех последних поединках чемпионата — как и в 16 предыдущих. "Волки" ни разу не уступили в пяти последних выездах на "Вилла Парк" в рамках Премьер-Лиги.



Вингер "Виллы" Леон Бэйли не успевает залечить бедро к субботе. Бертран Траоре и Карни Чуквуэмека находятся под вопросом. Морган Сансон и Кинан Дэвис вновь здоровы.



Вингер "Вулверхэмптона" Франсишку Тринкау вне игры с коронавирусом.



БРЕНТФОРД — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция



В этом сезоне "Брентфорд" успел провести уже три лондонских дерби, набрав в них семь очков из девяти возможных. "Челси" может стать первой в четырех высших дивизионах Англии командой, выигравшей семь выездных лондонских дерби подряд в чемпионате. "Пчелы" ни разу не победили в шести последних встречах с синими".



"Брентфорд" снова может рассчитывать на Кристоффера Айера и Витали Янельта. У Шендона Баптиста вывих плеча.



Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку в порядке, несмотря на мышечное переутомление. Антонио Рюдигер не сыграет из-за проблем со спиной. Тиаго Силва слишком поздно возвращается из сборной Бразилии. Кристиан Пулишич пока не поправился, Хаким Зийеш под вопросом. Рис Джеймс и Нголо Канте должны вернуться в строй.