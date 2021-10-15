Райола предложил Погба нескольким клубам Премьер-Лиги

Агент Мино Райола предложил услуги полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба нескольким клубам Премьер-Лиги.

Как известно, по окончании этого сезона Погба может второй раз за карьеру уйти из "Юнайтед" свободным агентом. Поль до сих пор не согласился на новый контракт, хотя "красные дьяволы" готовы увеличить его зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю.



По информации ESPN, в данный момент Райола активно изучает варианты на стороне. Мино уже обратился к "Ювентусу", ПСЖ и "Реалу".



Однако возможен сценарий, при котором Погба останется в Премьер-Лиге, хотя и не в "Юнайтед". Райола установил контакт с несколькими клубами английского первенства, чтобы предложить им своего клиента.



Также сообщается, что "дьяволы" уже присмотрели замену Погба. Если Поль не согласится на новый контракт, клуб с "Олд Траффорд" будет готов позвать на его место Орельена Тчуамени, доступного для трансфера за 50-60 миллионов евро (42-51 млн. фунтов).