Тухель призвал "Челси" подтвердить статус фаворита

Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал свою команду не стесняться статуса фаворита Премьер-Лиги.

С этого международного перерыва "Челси" возвращается лидером Премьер-Лиги, поэтому логично, что "синих" относят к главным претендентам на титул.



Тухель не видит в этом проблемы, призывая свою команду оправдать данный статус.



"Мы должны доказать, что заслуживаем быть фаворитами, и нам нужен соответствующий настрой".



"Если мы думаем, что статус фаворита означает легкую жизнь, то невозможно заблуждаться еще сильнее. Если быть фаворитом значит по-прежнему ожидать, что нам будет тяжело, то именно этого и нужно ожидать. Мы должны рисковать, играть с определенной свободой, потому что без страха потерять тебе ничего не выиграть".



"Если ты работаешь на "Челси", ты играешь на победу. Поэтому нельзя удивляться от того, что вы являетесь фаворитами. Меняет ли этот статус наши ожидания? Надеюсь, нет", — цитирует Тухеля Daily Mail.