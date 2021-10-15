Гвардиола выиграл битву за пять замен в Кубке Лиги

Футбольная Лига удовлетворила желание главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, разрешив делать по пять замен в оставшихся матчах этого розыгрыша Кубка Лиги.

После возвращения английского футбола к традиционным трем заменам Гвардиола неоднократно критиковал это решение, указывая на то, что во всей остальной Европе по-прежнему можно делать по пять замен за матч.



В прошлом месяце по инициативе Гвардиолы был поднят вопрос о переходе на пять замен в отдельно взятом соревновании — Кубке Лиги.



Как ни странно, 14 из 16 оставшихся в соревновании клубов поддержали эту инициативу, и сегодня Футбольная Лига подтвердила, что, начиная с 4-го раунда, каждая команда вновь сможет делать до пяти замен за матч.



Добавим, что матчи 4-го раунда будут сыграны в конце октября.