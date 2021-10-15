Гвардиола выиграл битву за пять замен в Кубке Лиги

Хосеп Гвардиола Футбольная Лига удовлетворила желание главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, разрешив делать по пять замен в оставшихся матчах этого розыгрыша Кубка Лиги.

После возвращения английского футбола к традиционным трем заменам Гвардиола неоднократно критиковал это решение, указывая на то, что во всей остальной Европе по-прежнему можно делать по пять замен за матч.

В прошлом месяце по инициативе Гвардиолы был поднят вопрос о переходе на пять замен в отдельно взятом соревновании — Кубке Лиги.

Как ни странно, 14 из 16 оставшихся в соревновании клубов поддержали эту инициативу, и сегодня Футбольная Лига подтвердила, что, начиная с 4-го раунда, каждая команда вновь сможет делать до пяти замен за матч.

Добавим, что матчи 4-го раунда будут сыграны в конце октября.


Метки Гвардиола, Кубок Лиги, Манчестер Сити, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. electric 15.10.2021 21:23 # electric
    БАРОН!!! Ахахахахахахаах

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  2. gandalf 15.10.2021 21:16 # gandalf
    КОРОЛЬ КАЛА!

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  3. true-manc 15.10.2021 21:12 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  4. slash-lfc 15.10.2021 21:02 # slash-lfc
    КОРОЛЬ одержал победу в Кубке КОРОЛЯ!!!

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